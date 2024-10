Thể thao Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2024/2025: Cơ hội để Sông Lam Nghệ An tiến sâu Bốc được lá thăm may mắn, Sông Lam Nghệ An có cơ hội để tiến sâu tại Cúp Quốc gia năm nay.

Với nhiều người, con số 13 là con số không đem lại may mắn, nhưng đối với đội bóng xứ Nghệ thì nó lại hoàn toàn trái ngược. Tại lễ bốc thăm Cúp Quốc gia 2024/2025, với lá thăm số 13 Sông Lam Nghệ An đã được lọt thẳng vào vòng 2. Như vậy, cùng với các đội bóng có thứ hạng cao ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An là 1 trong những đội không phải thi đấu vòng 1 Cúp Quốc gia năm nay.

Sông Lam Nghệ An có lịch thi đấu thuận lợi tại Cúp Quốc gia 2024/2025. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, lá thăm số 13 còn giúp cho đội bóng xứ Nghệ được thi đấu sân nhà ở vòng 2. Điều này sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An không phải mất nhiều công sức và tiền bạc mà còn có được sự cổ vũ của các khán giả nhà.

Đối thủ của đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn ở vòng 2 sẽ là Câu lạc bộ Hòa Bình hoặc SHB Đà Nẵng. Đây đều là những đối thủ "dễ thở" đối với đội bóng xứ Nghệ. Chỉ cần thi đấu đúng sức mình thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể lọt vào vòng tứ kết.

Nếu lọt vào vòng tứ kết, đối thủ của đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đó nhiều khả năng là Câu lạc bộ Hà Nội khi đội bóng Thủ đô chỉ phải gặp những đối thủ yếu tại vòng 2 (Đồng Tháp hoặc Đồng Nai).

Mặc dù vậy, được thi đấu trên sân Vinh sẽ là lợi thế không nhỏ cho đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Trong 2 lần gần đây nhất làm khách tại sân Vinh, Câu lạc bộ Hà Nội chỉ có thể có được 1 điểm. Do đó, Sông Lam Nghệ An vẫn có cơ hội để lọt vào vòng bán kết Cúp Quốc gia năm nay.

Rất có thể, Sông Lam Nghệ An sẽ tái ngộ SHB Đà Nẵng ở vòng 2 Cúp Quốc gia năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nếu lọt vào vòng bán kết thì đây sẽ là thành tích tốt nhất của Sông Lam Nghệ An kể từ năm 2018. Đây là mùa giải mà đội bóng xứ Nghệ đã lọt vào vòng bán kết và để thua Đông Á Thanh Hóa với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận.

Trước đó 1 năm, chính Sông Lam Nghệ An là người lên ngôi ở Cúp Quốc gia năm 2017 sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Becamex Bình Dương. Chức vô địch này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ san bằng thành tích với đội bóng đất Thủ để trở thành 2 câu lạc bộ có nhiều chức vô địch Cúp Quốc gia nhất (3 lần).

Quay trở lại với mùa giải năm nay, với lực lượng trẻ hóa thì Cúp Quốc gia sẽ là môi trường phù hợp để cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Và với phương thức thi đấu loại trực tiếp 1 trận thắng thua thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ.

Hy vọng, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể tiến sâu ở Cúp Quốc gia mùa giải năm nay./.