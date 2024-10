Thể thao Tiền vệ Sông Lam Nghệ An và kỷ niệm sang nước Nga xem World Cup Tiền vệ Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Trọng Tuấn vẫn nhớ như in khi được sang nước Nga để xem World Cup 2018. Đó là ký ức không thể quên của tân binh đội 1 Sông Lam Nghệ An mùa giải 2024/25.

Lần đầu tiên khoác áo đội 1

Bước đến mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An tiếp tục chiến lược trẻ hoá đội hình. Trong đó đội bóng xứ Nghệ chỉ sử dụng những cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo ra. Điều đó đã giúp cho Trọng Tuấn, Quốc Trung, Mai Hoàng, Phùng Văn Nam có cơ hội sớm được đứng trong hàng ngũ của đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Trọng Tuấn trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong số 4 tân binh nói trên thì Trọng Tuấn là cầu thủ được trao cơ hội ra sân nhiều nhất đến thời điểm này tại V-League 2024/25. "Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi sớm được góp mặt trong đội hình của Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V-League. Tuy nhiên, đây là giải đấu khốc liệt, vì thế chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa mới mong trụ lại được" - Trọng Tuấn nói.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, trong suốt quá trình tham gia các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, Trọng Tuấn đã ghi dấu với nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt ở mùa giải 2023/24, tiền vệ sinh năm 2006 đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại giải hạng Nhì quốc gia trong màu áo của Câu lạc bộ Bắc Ninh. Tuy không thể giúp đội nhà thăng hạng, nhưng màn trình diễn của Tuấn tại đội bóng xứ Bắc Kỳ đã thuyết phục được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An.

Sau quá trình xem giò trước mùa giải mới, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã quyết định chọn Trọng Tuấn để bổ sung vào hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An thi đấu V-League 2024/25.

Và ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, Trọng Tuấn đã được thuyền trưởng Câu lạc bộ xứ Nghệ "chọn mặt gửi vàng".

Vào sân từ phút 60 của trận đấu, Trọng Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An thi đấu khởi sắc hơn. Dẫu vậy, chỉ sau đó vài phút kể từ lúc tiền vệ sinh năm 2006 góp mặt, Sông Lam Nghệ An bị đuổi người. Điều này khiến cho Trọng Tuấn không thể hiện được thế mạnh vốn có. Anh phải lùi sâu để tham gia phòng ngự. Trọng Tuấn chia sẻ: "Dù chưa thật trọn vẹn trong lần đầu tiên được ra sân tại V-League, nhưng phải nói rằng giây phút đó cho tôi cảm xúc thật khó diễn tả. Tôi sẽ nỗ lực để có thể cống hiến nhiều hơn cho đội nhà".

Tại vòng 2, Trọng Tuấn tiếp tục được vào sân ở phút 75, như vậy trong số 4 tân binh, được đôn lên chơi ở đội 1, Trọng Tuấn là cầu thủ có số lần được ra sân nhiều nhất (với 30 phút/3 vòng). Hy vọng Trọng Tuấn sẽ sớm bắt nhịp được với môi trường mới, qua đó đóng góp hiệu quả vào lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Sang nước Nga xem World Cup

Nhớ lại thời niên thiếu, Trọng Tuấn đã cùng với U11 Sông Lam Nghệ An giành được chức vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc 2017. Tại giải đấu năm đó, Trọng Tuấn đã thi đấu xuất sắc và giành danh hiệu Vua phá lưới. Với thành tích ấn tượng đã đạt được, Trọng Tuấn cùng Quốc Trung (U11 Sông Lam Nghệ An) là 2 đại sứ duy nhất của Việt Nam được sang Moscow, Nga tham dự giải Bóng đá quốc tế Gazprom. Đây cũng là dịp để hai cầu thủ xứ Nghệ được hít thở bầu không khí World Cup 2018, cùng các cầu thủ nhí khác đến từ hơn 210 quốc gia trên thế giới.

Trọng Tuấn giành chức vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc 2017 cùng U11 Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: TK

Ngoài được tham gia thi đấu với các bạn cùng trang lứa trên khắp thế giới tại giải bóng đá quốc tế Gazprom, Trọng Tuấn còn lần đầu tiên được tận hưởng không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. "Một cảm giác hồi hộp, có phần choáng ngợp khi được trực tiếp dự khán 1 trận đấu thuộc World Cup" - Trọng Tuấn hạnh phúc kể lại.

Tiền vệ sinh năm 2006 vẫn nhớ như in: "Đó là trận đấu khai mạc World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Trận đấu thật sự là bữa tiệc bóng đá, khi Nga trình diễn lối chơi tấn công mãn nhãn và giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Trên khán đài chứng kiến một bầu không khí cổ vũ tuyệt vời. Tất cả những hình ảnh đó mãi là kỷ niệm đẹp mà không bao giờ tôi có thể quên".

Và đây có lẽ cũng chính là động lực để Trọng Tuấn luôn cố gắng phấn đấu trên con đường đã chọn. Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An vẫn không khỏi ước mơ một ngày nào đó sẽ lại có mặt ở World Cup, nhưng với tư cách là một cầu thủ. Vẫn biết không ai "đánh thuế" ước mơ, nhưng trước mắt Trọng Tuấn cần phải nỗ lực để chiếm được niềm tin của ban huấn luyện xứ Nghệ./.