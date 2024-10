Thể thao Lần gần đây nhất Sông Lam Nghệ An có số lượng lớn tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia là lúc nào? Trong những năm gần đây, đội bóng xứ Nghệ có rất ít cầu thủ được tập trung Đội tuyển Quốc gia. Vậy, lần gần đây nhất Sông Lam Nghệ An có nhiều cầu thủ nhất trong tuyển Việt Nam là lúc nào?

Đó chính là lần tập trung Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho quãng thời gian Fifa days tháng 6/2016. Mặc dù ở thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đang thi đấu không tốt khi chỉ đứng thứ 12/14 tại V.League 2016, nhưng vẫn có 4 cầu thủ xứ Nghệ được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng triệu tập.

Đó là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Trần Đình Hoàng và tiền vệ Trần Phi Sơn. Đây là những trụ cột của Sông Lam Nghệ An ở trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Trung vệ Quế Ngọc Hải trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Đáng chú ý hơn, trong đội hình Đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này còn có thêm 8 cầu thủ gốc Nghệ An, Hà Tĩnh. Đó là Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật (Bình Dương), Trần Đình Đồng (FLC Thanh Hóa), Ngô Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock) và Lê Công Vinh (Bình Dương).

Với đội hình này, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã giúp cho Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển Syria. Đặc biệt là giành chức Vô địch giải tứ hùng AYA Bank Cup 2016 (tổ chức tại Myanmar) sau 2 chiến thắng trước Đội tuyển Hồng Kông và Đội tuyển Singapore.

Nổi bật trong chiến tích này là tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh với 3 bàn thắng. Trong khi, thủ thành Nguyên Mạnh và trung vệ Quế Ngọc Hải cũng góp công lớn ở loạt penalty với đội tuyển Hồng Kông.

Tuy vậy, đáng tiếc khi Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chỉ có thể giành được vị trí thứ 3 tại AFF Cup 2016 (thua Indonesia ở Bán kết).

Còn đội bóng xứ Nghệ thì liên tục bị chảy máu tài năng khiến cho danh sách các tuyển thủ góp mặt ở Đội tuyển Quốc gia Việt Nam ngày càng giảm. Trong những lần triệu tập gần đây thì chỉ có thủ thành Nguyễn Văn Việt là cái tên được chọn.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt là cái tên duy nhất của Sông Lam Nghệ An trong đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia lần này. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Đây là thành quả xứng đáng của thủ môn sinh năm 2002 sau những màn trình diễn xuất sắc tại Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, thủ thành Nguyễn Văn Việt cũng rất khó khăn trong việc cạnh tranh 1 suất bắt chính tại Đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, các huấn luyện viên đang ưu tiên sử dụng những thủ thành kỳ cựu như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Nguyễn Đình Triệu. Do đó, có thể nói, vai trò của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong những năm vừa qua là rất mờ nhạt.

Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, những viên ngọc thô của Sông Lam Nghệ An sẽ sớm trưởng thành để có thể đóng góp nhiều hơn cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.