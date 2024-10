Thể thao Sông Lam Nghệ An tuyển 15 vận động viên bổ sung cho lớp U11 Sau quá trình thi tuyển bài bản, nghiêm túc, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn được khoảng 15 cầu thủ bổ sung vào đội U11.

80 vận động viên tham gia tuyển sinh vào lớp U11 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trong 2 ngày (6 và 7/10), tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tổ chức tuyển sinh bổ sung vận động viên cho lớp U11.

Tham dự buổi tuyển sinh có ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An; các huấn luyện viên thuộc trung tâm.

Các cầu thủ sẽ được kiểm tra năng lực qua thi đấu đối kháng. Ảnh: Đức Anh

Với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các đội trẻ, mỗi năm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đều tổ chức các kỳ tuyển sinh vận động viên cho các lớp U.

Sau quá trình sàng lọc, hiện lớp U11 Sông Lam Nghệ An chỉ còn lại 14 học viên đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn do câu lạc bộ đề ra. Theo quy định của trung tâm, lớp U11 cần phải có sĩ số khoảng 30 vận động viên. Chính vì vậy, Sông Lam Nghệ An đã quyết định tổ chức tuyển sinh vận động viên bổ sung cho lớp U11.

Phần đa nguồn vận động viên thi tuyển dịp này đều thuộc 25 lớp vệ tinh của Sông Lam Nghệ An đóng trên 21 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Sau quá trình sơ tuyển tại các lớp vệ tinh, ngày 6 và 7/10, 80 cầu thủ nhí sinh năm 2013 đã có mặt tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tiến hành thi tuyển.

Dưới sự giám sát và chấm điểm của các huấn luyện viên thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, 80 vận động viên này trải qua 2 vòng thi tuyển gồm: Vòng sơ loại và vòng chung kết.

Các huấn luyện viên sẽ dựa trên 5 tiêu chí để đánh giá năng lực của cầu thủ. Ảnh: Đức Anh

Các huấn luyện viên dựa trên 5 tiêu chí để đánh giá năng lực của cầu thủ gồm: năng khiếu bóng đá, thể hình, tư duy, tố chất thủ lĩnh, chỉ số cảm xúc.

Tại vòng sơ loại để kiểm tra 5 tiêu chí của vận động viên, các huấn luyện viên tại trung tâm đã chia 80 cầu thủ thành 16 đội, thi đấu đối kháng. Kết thúc vòng sơ loại, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã lựa chọn được 28 vận động viên đủ năng lực lọt vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, bằng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, các huấn luyện viên thuộc trung tâm đã rút gọn còn khoảng 15 cầu thủ xuất sắc, trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Các huấn luyện viên khá hài lòng về 15 vận động viên vừa trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Nhận xét về chất lượng vận động viên trong kỳ tuyển sinh lần này, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho hay: "Các vận động viên tham gia thi tuyển lần này đều đã được tập luyện tại các lớp vệ tinh của Sông Lam Nghệ An nên có chất lượng chuyên môn khá đồng đều. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao thể hình của các cháu. Chúng tôi khá hài lòng về những vận động viên vừa trải qua kỳ tuyển sinh này".

Chia sẻ thêm về cách kiểm tra tuổi thật cầu thủ, tránh tình trạng gian lận tuổi như đã xảy ra trong quá khứ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh: "Ngoài việc kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ gốc của cầu thủ, chúng tôi còn gửi mã định danh cầu thủ đó lên Sở Tư pháp Nghệ An để nhờ xác minh lại tuổi chính xác. Song song với việc làm này, bắt đầu từ năm nay, nếu thấy có trường hợp nghi ngờ, chúng tôi sẽ về tận địa phương, trường học cũ của các vận động viên để điều tra, xác minh lại tuổi thật của cầu thủ. Chúng tôi quyết tâm không để tình trạng gian lận tuổi cầu thủ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An" - ông Dũng nói.

Các huấn luyện viên dặn dò cầu thủ sau khi kết thúc vòng sơ loại. Ảnh: Đức Anh

Vào đầu tháng 1 năm 2025, dự kiến 15 cầu thủ vừa trúng tuyển trong đợt này sẽ được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiến hành ký kết hợp đồng, trở thành cầu thủ thuộc đội U12 Sông Lam Nghệ An.