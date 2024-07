Xã hội Sở Du lịch cập nhật kiến thức cho 70 hướng dẫn viên nội địa và quốc tế Sáng 24/7, tại thành phố Vinh, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa năm 2024.

Tham gia khóa cập nhật kiến thức, các hướng dẫn viên được các giảng viên bồi dưỡng, chia sẻ, tập huấn các nội dung bao gồm: tình hình du lịch thế giới, xu thế và triển vọng; tình hình kinh tế chính trị, xã hội của đất nước; hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch; hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về du lịch Việt Nam và tỉnh Nghệ An; tình hình phát triển du lịch, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam và tỉnh Nghệ An; các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Giảng viên lên lớp tại buổi cập nhật kiến thức. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Ngoài ra, các học viên được giảng viên hệ thống lại một số nội dung lý thuyết về địa lý Việt Nam, lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, tâm lý khách du lịch, giao lưu văn hóa quốc tế, nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn, y tế, du lịch, xuất, nhập cảnh, hàng không và lưu trú.

Du khách tham quan tại đảo chè ở huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu

Tham gia khóa cập nhật kiến thức là cơ hội để các hướng dẫn viên được tiếp cận, trao đổi, chia sẻ những nội dung mang tính chuyên sâu, thời sự và tiếp thu kinh nghiệm từ hoạt động thực tế của các giảng viên có thời gian dài tham gia trong lĩnh vực đào tạo hướng dẫn viên du lịch.

Tính đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã cấp thẻ cho 540 hướng dẫn viên, trong đó, có 341 hướng dẫn viên đang hoạt động (112 hướng dẫn viên quốc tế, 169 hướng dẫn viên nội địa) và 60 hướng dẫn viên tại điểm.

Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24-26/7/2024.