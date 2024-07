Xây dựng thị trấn Trà Lân mới thành đô thị loại 4 sinh thái, du lịch

“

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xem xét tình hình thực tế của địa phương, huyện Con Cuông đã xây dựng phương án, lập đề án cụ thể. Theo đó, thực hiện nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Con Cuông (có diện tích tự nhiên 1,87 km2, đạt tỷ lệ 13,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 5.984 người, đạt tỷ lệ 149,6% so với tiêu chuẩn) vào xã Bồng Khê (có diện tích tự nhiên 27,56 km2, đạt tỷ lệ 55,12% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 6.790 người, đạt tỷ lệ 135,8% so với tiêu chuẩn), đồng thời, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số thôn Tiến Thành, xã Chi Khê (có diện tích tự nhiên 4,37 km2, dân số 930 người) vào xã Bồng Khê để trở thành đơn vị hành chính mới, lấy tên là thị trấn Trà Lân.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Con Cuông