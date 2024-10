Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên về việc học sinh mầm non 5 tuổi đánh bạn Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có công văn gửi Trường Mầm non Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên.

Trong khi cô giáo không ở trong lớp học, 1 bạn nữ lớp trưởng ở lớp mầm non 5 tuổi đã đánh nhiều học sinh trong lớp. Sự việc vừa xảy ra vào ngày hôm qua (7/10) tại Trường Mầm non xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn).

Trao đổi với Báo Nghệ An vào chiều nay (8/10), ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn xác nhận có sự việc đáng tiếc này: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có một số học sinh ở Trường Mầm non Nghĩa Lộc bị đánh. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an huyện Nghĩa Đàn đang vào trường để làm rõ sự việc".

Thông tin ban đầu cho thấy, các học sinh bị đánh đang học ở lớp mầm non 5 tuổi. Chiều 7/10, khi cô giáo ra ngoài và giao lớp lại cho bạn lớp trưởng thì xảy ra sự việc trên.

Người đánh các bạn là bạn nữ - lớp trưởng, được cô giáo giao việc trông coi lớp khi cô đi ra ngoài, bạn nữ này đã dùng 1 ống nhựa đồ chơi để đánh các bạn cùng lớp.

1 học sinh bị bạn cùng lớp đánh gây nhiều vết bầm trên cơ thể. Ảnh: Facebook

Sau khi phụ huynh phát hiện đã đưa các em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Trong sáng 8/10, có 4 cháu đã đi học. Riêng 2 cháu bị nặng hơn đang được các cô giáo và gia đình chăm sóc, theo dõi.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc này, nhà trường và các giáo viên cũng đã đến nhà thăm hỏi học sinh. Ngày hôm nay, việc dạy học ở Trường Mầm non xã Nghĩa Lộc vẫn diễn ra bình thường.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết: Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn làm việc trực tiếp với nhà trường. Trong đó, yêu cầu nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe để các cháu sớm trở lại trường học. Phối hợp với địa phương để làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh, mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia của phụ huynh với nhà trường về vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Qua đây, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu nhà trường phải tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân theo quy định nếu có. Từ sự việc đáng tiếc này, Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn, các địa phương trên toàn tỉnh thường xuyên nắm bắt, giám sát, kiểm tra các hoạt động về chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non để đảm bảo an toàn cho trẻ...

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn có kết quả xử lý gửi về Sở trước ngày 15/10.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật