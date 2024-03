Sở Giao thông Vận tải Nghệ An triển khai phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Trong năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự cơ quan được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Qua đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Sở Giao thông Vận tải tỉnh có sự chuyển biến rõ nét. Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Sở Giao thông Vận tải cũng thường xuyên chỉ đạo sâu sát các phòng, ban chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; luôn chủ động nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân và các tổ chức, cá nhân để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, phá hoại công trình giao thông; góp phần kéo giảm hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Mặc dù công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của ngành Giao thông Vận tải trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như: Lực lượng làm nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính của Sở còn mỏng; công cụ hỗ trợ, trang thiết bị cho lực lượng này còn hạn chế; kinh phí hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc biểu dương, nhân rộng các nhân tố tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn thấp; vẫn còn một số cán bộ ở các đơn vị trực thuộc vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật...

Đồng chí Mai Thị Thanh Ngãi - Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải phát biểu về nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại hội nghị. Ảnh: TL

Trên cơ sở phân tích đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đấu tranh tố giác tội phạm nhất là các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo, vũ khí.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung đã ký cam kết của cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm pháp luật về giao thông, vi phạm tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở Giao thông Vận tải tỉnh ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ảnh: TL

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra của đơn vị chủ động và tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ, đường bộ, Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; phương tiện hoạt động vận tải khách, vận tải hàng hóa không bảo đảm an toàn kỹ thuật.., xe chạy vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn của tỉnh.

Lực lượng tự vệ cơ quan với quân số 15 người chủ động trong đảm bảo an ninh, trật tự trị an cơ quan và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Sở Giao thông Vận tải và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Dịp này, Sở Giao thông Vận tải phát động thi đua và ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.