Sở GTVT trả lời ý kiến cử tri về việc nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp, hư hỏng, thi công dang dở

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7A (đoạn qua xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) đang được thi công. Ảnh minh họa: Mai Giang

Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên quốc lộ 15A đoạn qua địa bàn xóm 7, xóm 9, xã Nam Kim, bởi vì hiện nay chưa có mương thoát nước, ảnh hưởng lớn đến chất lượng mặt đường quốc lộ và vệ sinh môi trường.

Trao đổi: Ngày 28/4/2021 Sở GTVT Nghệ An đã có Công văn số 1251/SGTVT- BQLBT gửi UBND huyện Nam Đàn về việc xây mương dọc đoạn Km353+(v0 - Km353+800, trong đó có nội dung yêu cầu các hộ dân tiến hành giải tỏa các bồn hoa nằm trên phạm vi đất của rãnh thoát nước, tránh tình trạng làm hạn chế dòng chảy, nước tràn ra mặt đường khi có mưa lớn. Đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý.

Năm 2023, Sở GTVT Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho chủ trương xây dựng các đoạn rãnh trên. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn hẹp nên chỉ ưu tiên, bố trí sửa chữa, xử lý các đoạn tuyến thường xuyên ngập úng như cống tại Km353+020. Tại đoạn tuyến Km353+600 - Km353+800, Sở GTVT Nghệ An sẽ tiếp tục đề xuất Cục đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để sửa chữa trong năm tiếp theo.

Trước mắt, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo không để tình trạng nước chảy tràn mặt đường. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo xã Nam Kim tiến hành giải tỏa các bồn hoa nằm trên phạm vi đất của rãnh thoát nước, tránh tình trạng làm hạn chế dòng chảy, nước tràn ra mặt đường khi có mưa lớn.

Cử tri đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 48 đoạn từ xã Châu Bình qua xã Châu Hội lên thị trấn Tân Lạc, trong đó ưu tiên nâng cốt nền đường ở các điểm thường xuyên bị ngập, mở rộng hành lang ở khúc cua, các điểm khuất tầm nhìn, nhất là ở dốc Kẻ Lè để chủ động xử lý trước khi bị sạt lở. Hiện tại tuyến đường có các bất cập như: Thiết kế nền đường thấp dễ bị ngập lụt; nhiều khúc cua hẹp, khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như đoạn qua Lèn Chẹt, dốc Kẻ Lè.

Trao đổi: Quốc lộ 48 dài 160km, trong đó đoạn từ xã Châu Bình qua xã Châu Hội lên thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thuộc lý trình Km68+00 - Km87+00.

Hiện trạng: Các đoạn Km68+00 - Km74+200 có Bmặt=5,5m, Bnền =7,5m; đoạn Km74 +200 - Km87+00 có Bmặt=5,5m, Bnền= 6,5m, mặt đường BTN chất lượng tốt, êm thuận đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đoạn Km74+600 - Km76+273, Bmặt=5,5m bằng đá dăm láng nhựa, Bnền=6,5m nằm trong phạm vi Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Hiện tại dự án đã cải tuyến sang phía bên phải, hiện đã thi công cơ bản xong, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong các năm qua, Sở GTVT đã thực hiện nhiều dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên đoạn tuyến, cụ thể: Năm 2019 sửa chữa các đoạn Km66-Km82, Km86+850-Km90+00, Km96+00-Km99+00 với kinh phí 33,7 tỷ đồng; Năm 2020 sửa chữa các đoạn Km68+350-Km68+700, Km70-Km74+200, Km77+200-Km78 với kinh phí 13,5 tỷ đồng; Năm 2021, sửa chữa các đoạn Km64 - Km66+200, Km66+850 - Km68+350, Km74+200 - Km74+830 với kinh phí 10,5 tỷ đồng. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì trên đoạn tuyến, thực hiện các công tác nạo vét, vệ sinh lòng rãnh dọc, cống ngang, đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa. Tại dốc Kẻ Lè thuộc lý trình Km85+400 - Km86+850 đã được bố trí hệ thống ATGT đầy đủ, công tác khắc phục các vị trí sạt lở gây bồi lấp nền, mặt đường được thực hiện kịp thời, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm mưa lớn kéo dài trong năm kết hợp các đập thuỷ điện xả lũ khiến một số đoạn tuyến như Km68+400 - Km68+700, Km72+900 - Km73+00, Km83+00 - Km83+500 xuất hiện tình trạng ngập trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân hai bên đoạn tuyến.

Mặc dù trong thời gian qua Sở GTVT đã thực hiện nhiều dự án bảo trì trên hiện trạng đường cũ đảm bảo mặt đường êm thuận nhưng trên đoạn tuyến vẫn tồn tại một số đường cong có bán kính nhỏ, đoạn đường có độ dốc lớn chưa được cải thiện, về vấn đề này, Sở GTVT đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư nâng cấp mở rộng QL.48, tuy nhiên do nguồn vốn đang tập trung cho các công trình trọng điểm nên Bộ GTVT chưa cân đối, bố trí được.

Tại Nghị quyết 162/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đưa dự án nâng cấp mở rộng QL48 từ Yên Lý lên Quỳ Hợp, từ Quỳ Hợp lên Quế Phong vào danh mục dự án đầu tư hạ tầng giao thông phấn đấu hoàn thành trước năm 2030. Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, ngành trung ương xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng QL.48 trong thời gian tới.

Cử tri đề nghị đôn đốc nhà thầu sớm triển khai điểm tiếp giáp giữa Quốc lộ 7A với các tuyến đường dân sinh, nhà ở của người dân. Hiện nay, việc nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 7A đã hoàn thành lòng đường, tuy nhiên các điểm tiếp giáp này chưa triển khai, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4 - Bộ Giao thông vận tải: Dự án nâng cấp cải tạo QL.7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm cắn, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Dự án QL7) đoạn qua xã Vĩnh Thành thuộc gói thầu XDO1, hiện đã hoàn thành thi công nền, mặt đường và đang thi công các hạng mục phụ trợ còn lại. Đối với các đường giao dân sinh trên địa bàn xã Vĩnh Thành hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành được 10/22 vị trí và đang tiếp tục thi công hoàn thành các vị trí còn lại.

Trong thời gian sắp tới, Ban Quản lý dự án 4 tiếp tục chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ, hoàn thành vuốt nối các đường dân sinh tại các vị trí đã thi công xong bê tông nhựa, để đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông...