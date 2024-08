Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An trả lời cử tri về các dự án chậm tiến độ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa có văn bản báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trả lời: Dự án Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương do Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An làm chủ đầu tư đã được Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 1502/QĐ.UBND ngày 23/4/2018 kiểm tra năm 2018. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của đoàn, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 577/UBND-CN ngày 23/01/2019 yêu cầu chủ đầu tư tập trung rà soát, điều chỉnh dự án để phù hợp với mục tiêu, quy mô, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Khu vực đất được quy hoạch cho Dự án Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao tại xã Thanh Thủy Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 7/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành Dự án Tổ hợp trồng, sản xuất, chế biến chè xuất khẩu chất lượng cao với quy mô 4.000 tấn chè sản phẩm/năm, tiến độ thực hiện dự án đến quý I/2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư mới được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 và chưa triển khai đầu tư xây dựng. Đồng thời, tại Công văn số 393/UBND-KTHT ngày 1/3/2024, UBND huyện Thanh Chương đã đề xuất đưa dự án vào danh sách các dự án chậm tiến độ, có ý kiến phản ánh của dư luận, cử tri để Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra năm 2024.

Ngày 26/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ.UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024. Đoàn kiểm tra liên ngành (do Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn) sẽ thực hiện kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án.

Cử tri xã Long Sơn, huyện Anh Sơn phản ánh Nhà máy chè Việt - Nhật tại vùng đất Tổng đội TNXP (cũ) nhận đất từ năm 2016 nhưng đến nay chưa tổ chức thi công. Kiến nghị trả lời về tiến độ xây dựng, nguyên nhân chậm tiến độ để cử tri được biết.

Trả lời: Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2441/QĐ.UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất chè xanh Nhật và chè xanh chất lượng cao tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Lý do: Dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa triển khai xây dựng trên thực địa.