Thời sự Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An công bố các quyết định về công tác cán bộ Chiều 7/3, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Phó Giám đốc: Võ Trọng Phú; Nguyễn Khắc Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Nghị quyết số 07/NQ - HĐND, ngày 25/2/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

Theo đó, tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 26/2/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất) giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới).

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng thuộc Sở. Ảnh: TL



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất) và đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (trước khi hợp nhất), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới).

Về tổ chức bộ máy, số đầu mối của 2 cơ quan trước khi hợp nhất là 8; trong đó Sở Khoa học và Công nghệ có 4 phòng và 1 Chi cục; Sở Thông tin và Truyền thông có 3 phòng. Sau hợp nhất còn 6 phòng, giảm 2 phòng, tương đương tỷ lệ 25%.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở. Ảnh: TL

Quá trình hợp nhất, Văn phòng 2 sở được hợp nhất thành 1 Văn phòng; Thanh tra 2 sở hợp nhất thành Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

Trước khi hợp nhất, Sở Khoa học và Công nghệ có 4 phòng gồm: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Quản lý công nghệ; Phòng Quản lý đo lường chất lượng (chuyển từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng); Phòng Chuyển đổi số.

Số đơn vị sự nghiệp công lập của 2 cơ quan trước khi hợp nhất là 5 đơn vị, trong đó: Sở Khoa học và Công nghệ có 4 trung tâm; Sở Thông tin và Truyền thông 1 trung tâm. Sau hợp nhất còn 4 đơn vị (đồng thời giảm 3 phòng bên trong các đơn vị), giảm 1 đơn vị, tương đương tỷ lệ 20%, cụ thể:

- Hợp nhất Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành Trung tâm Khoa học công nghệ và Truyền thông. Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm từ 5 phòng chuyên môn xuống còn 3 phòng (giảm 2 phòng), dự kiến tên các phòng sau hợp nhất: Phòng Hành chính và Đổi mới sáng tạo; Phòng Truyền thông và Thống kê; Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật và tin học.

- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn: sắp xếp, tổ chức lại từ 3 phòng chuyên môn xuống còn 2 phòng (giảm 1 phòng). Dự kiến tên sau hợp nhất là Phòng Nghiên cứu kinh tế - văn hóa - xã hội và Phòng Lịch sử văn hoá.

- Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ mới có 2 Trung tâm là: Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ; Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với các ông bà: Ngô Thị Thu Hường - Chánh Văn Phòng Sở Khoa học và công nghệ; Nguyễn Nữ Lan Anh - Chánh Thanh tra Sở; Nguyễn Quý Hiếu - Trưởng phòng Quản lý khoa học; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Quản lý đo lường chất lượng; Hồ Trung Đông - Trưởng phòng Chuyển đổi số.

Quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với các ông, bà: Nguyễn Văn Kim và Thái Thị Hồng Liên - Phó trưởng Phòng Quản lý đo lường chất lượng; Hồ Quang Chương và Nguyễn Thông - Phó Chánh Thanh tra; Bùi Quang Hưng - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ; Trịnh Thị Ánh Tuyết - Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học; Nguyễn Bá Dương, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Chánh Văn phòng; Nguyễn Đình Lâm, Trương Minh Hợi - Phó trưởng Phòng Chuyển đổi số; Phan Bình Giang, Dương Thị Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KHCN& Tin học.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ gửi lời chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.



Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ lớn hơn trách nhiệm nặng nề hơn. Do đó, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao không để gián đoạn công việc; tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Đặc biệt, Sở tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó chú trọng tham mưu kế hoạch, chương trình thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.