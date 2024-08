Pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu huyện Diễn Châu kiểm tra xử lý 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi Liên quan đến 2 mỏ đất trên địa bàn Diễn Lợi (Diễn Châu), khai thác vượt mốc ranh giới cấp phép với diện tích lớn, mới đây Sở TN&MT Nghệ An đã có văn bản huyện Diễn Châu kiểm tra, xử lý nghiêm.

Như Báo Nghệ An đã thông tin, trong bài viết "Nhiều bất thường tại 2 mỏ đất ở Diễn Châu", phản ánh sự việc 2 mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc, tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu), bị phát hiện khai thác vượt mốc ranh giới cấp phép với diện tích lớn.

Mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng tại xã Diễn Lợi. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, mới đây vào ngày 28/8/2024, Sở TN&MT Nghệ An đã có Văn bản số 6106/STNMT-KS yêu cầu UBND huyện Diễn Châu khẩn trương thành lập đoàn để tổ chức kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Sở TN&MT. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các hành vi: khai thác khoáng sản ra ngoài phạm vi, ranh giới được phép khai thác (kể cả trường hợp mất mốc giới); khai thác sai thiết kế; khai thác vượt công suất được phép; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ khối lượng khoáng sản khai thác; khai thác không tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động; không lắp đặt trạm cân, camera giám sát hoạt động khai thác và kho chứa; việc bổ nhiệm và thông báo giám đốc điều hành mỏ; chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; việc chấp hành các quy định khác của Luật Đất đai, môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan...

Phương tiện chở đất từ mỏ ra nơi san lấp gây bụi mù mịt. Ảnh: Tiến Đông

Sở TN&MT cũng yêu cầu UBND huyện Diễn Châu khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với 2 đơn vị vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý cho UBND tỉnh (qua Sở TN&MT), đồng thời, trả lời các cơ quan báo chí đã phản ánh tại 2 mỏ nói trên.

Sở TN&MT cũng đề nghị UBND huyện Diễn Châu triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/12/2022.