Pháp luật Huyện Diễn Châu đôn đốc xử lý vi phạm đối với 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi Sau khi Báo Nghệ An số ra ngày 14/8/2024 đăng bài "Nhiều bất thường tại 2 mỏ đất ở Diễn Châu", đến nay, chính quyền địa phương vẫn đang phải chờ kết quả đo đạc mới có căn cứ để quyết định xử phạt.

1 trong 2 mỏ đất vi phạm đang chờ chuyển nhượng

Báo Nghệ An số ra ngày 14/8/2024 đăng bài "Nhiều bất thường tại 2 mỏ đất ở Diễn Châu", phản ánh việc 2 đơn vị là Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng (có trụ sở tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò) và Công ty TNHH Hoàng Phúc (có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), được cấp phép 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu).

Mặc dù mới khai thác chưa lâu, nhưng 2 đơn vị nói trên liên tục vi phạm và bị cơ quan chức năng xử phạt. Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương đi kiểm tra thì phát hiện 2 đơn vị đã khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép với diện tích rất lớn.

Mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Theo đó, mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng khai thác ra ngoài phạm vi mỏ gồm 3 vị trí, diện tích vi phạm khoảng 19.589m2 (gần 2 ha). Mỏ của Công ty TNHH Hoàng Phúc khai thác ra ngoài phạm vi mỏ cấp phép 1 vị trí, có diện tích vi phạm 1.454m2. Đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; UBND xã Diễn Lợi báo cáo đã kiểm tra, yêu cầu dừng khai thác ngoài phạm vi mốc giới mỏ nhưng các đơn vị vẫn cố tình vi phạm.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn nêu thực trạng: Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH Hoàng Phúc đã tự ý mở rộng một số điểm ngoài phạm vi mốc của đường cũ từ 3-5m, có những điểm khúc cua từ 7-8m. UBND xã đã phát hiện và làm việc với Công ty TNHH Hoàng Phúc, đồng thời, gửi báo cáo đến UBND huyện Diễn Châu và Phòng TN&MT huyện Diễn Châu (năm 2022, 2023), đề nghị kiểm tra và xử lý.

Mỏ đất của Công ty TNHH Hoàng Phúc. Ảnh: Tiến Đông

Mới đây, khi quay lại hiện trường, chúng tôi (P.V) nhận thấy việc khai thác đất, đá tại 2 mỏ đất này vẫn diễn ra khá tấp nập, những chuyến xe tải trọng lớn vẫn liên tục vào, ra, cung cấp đất san lấp cho dự án xây dựng khu công nghiệp ở gần đó. Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm do bụi khi xe chở đất đi qua vẫn không khắc phục được. Tuyến đường mà xe chở đất đi qua thì bị hư hỏng nặng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vào ngày 9/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5542/STNMT-KS về việc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Diễn Châu, trong đó, yêu cầu huyện Diễn Châu khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Ngoài một số mỏ đất tại các xã Diễn Đoài, Diễn Yên đã được kiểm tra thì 2 mỏ đất nói trên tại xã Diễn Lợi chưa được kiểm tra trước khi phát hiện ra vi phạm.

Hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ. Ảnh: Tiến Đông

Đặc biệt, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, thì mỏ đất của Công ty TNHH Hoàng Phúc đang được làm thủ tục chuyển nhượng cho đơn vị khác.

Tuy vậy, trước tình hình vi phạm nghiêm trọng của đơn vị này, theo đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu thì chắc chắn phải chờ xử lý xong vi phạm thì doanh nghiệp mới có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng được xác định khai thác ra ngoài khu vực ngoài cấp phép hàng nghìn m2. Ảnh: Tiến Đông

Tiếp tục chờ kết quả đo đạc

Liên quan đến 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi, tình trạng ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng đường khi xe chở đất đi qua đã được người dân xã Diễn Lợi phản ánh nhiều lần.

UBND huyện Diễn Châu cũng đã đề nghị Công an huyện Diễn Châu tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện, xe chở không đúng kích thước quy định, không che chắn, gây tiếng ồn, bụi, ô nhiễm môi trường... nhất là đối với tuyến đường vào mỏ đất và đường ĐH.256. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã Diễn Lợi chủ động, phối hợp với các lực lượng Công an huyện trong việc kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để tiếp diễn các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân.

Xe tải chở đất từ mỏ đi ra. Ảnh: Tiến Đông

Trở lại với vấn đề xử lý vi phạm tại 2 mỏ đất nói trên, trong một văn bản trả lời vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh, ông Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu thông tin: Sau khi phát hiện sự việc 2 đơn vị khai thác vượt diện tích cấp phép, ngày 30/7/2024, UBND huyện đã chủ trì cuộc kiểm tra, làm việc về hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, xây dựng và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông liên quan đến mỏ đất tại xã Diễn Lợi. Sau cuộc làm việc đó, UBND huyện đã ban hành Kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành liên quan và UBND xã Diễn Lợi thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

Ngày 9/8/2024, UBND huyện Diễn Châu tiếp tục có Công văn số 2173/UBND-TNMT đôn đốc lập hồ sơ xử lý vi phạm quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ đất nói trên. Trong đó, yêu cầu 2 chủ mỏ phải thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông báo Kết luận tại cuộc làm việc của UBND huyện vào ngày 30/7.

Xe tải chở đất san lấp cho dự án nằm cách đó không xa. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay, UBND xã Diễn Lợi đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc xác định lại tọa độ mốc để xác định chính xác phạm vi diện tích, khối lượng đã khai thác ra ngoài phạm vi cấp phép, phạm vi giao đất để làm cơ sở lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản đối với các vi phạm nói trên. Qua kiểm tra hiện trạng, 2 công ty hiện đã chấp hành việc dừng khai thác đất, đá ngoài phạm vi, khôi phục lại mốc ranh giới, hoàn trả mặt bằng tại các vị trí vi phạm.

Công văn trả lời vấn đề Báo Nghệ An nêu của UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Tiến Đông

Cũng theo UBND huyện Diễn Châu, dự kiến kết quả đo đạc sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2024, sau khi có kết quả, UBND huyện sẽ tiến hành các bước lập hồ sơ xử lý vi phạm, trình cấp thẩm quyền xử phạt theo quy định.

Về phía địa phương, ông Lê Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi cho biết, ngoài việc chờ kết quả kiểm tra cụ thể, chi tiết để biết khối lượng mà 2 đơn vị đã vi phạm, phía xã cũng thường xuyên cử cán bộ theo dõi, giám sát việc khai thác tại 2 mỏ đất. Riêng khu vực vi phạm thì đã yêu cầu dừng khai thác. Ông Thuận cũng mong muốn sớm xử lý dứt điểm sự việc, tránh những vấn đề phức tạp nảy sinh, đồng thời, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.