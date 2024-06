Giải trí Sở TT&TT TP.HCM xử lý đơn Hương Tràm tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con Sở TT&TT TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của ca sĩ Hương Tràm tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con và đang trong quá trình xử lý.

Chiều 6/6, tại họp báo định kỳ TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã thông tin về vụ ca sĩ Hương Tràm (tên đầy đủ là Phạm Thị Hương Tràm) gửi đơn tố cáo người tung tin đồn sang Mỹ sinh con.

Theo Sở TT&TT TP.HCM, đơn vị đang trong quá trình tiếp nhận xử lý đơn và chưa có kết quả. Khi có kết quả xử lý, Sở sẽ thông tin sau.

Trong đơn tố cáo của ca sĩ Hương Tràm gửi đến Sở TT&TT TP.HCM ngày 23/5 nêu rõ, thời gian qua mạng xã hội lan truyền với mật độ dày đặc các thông tin, hình ảnh Hương Tràm chụp cùng hai trẻ em và đặt tiêu đề cho các bản tin rằng cô đã “mang thai”, “sinh đôi”, “sinh con cho đại gia”, “sinh con ở Mỹ”...

Ca sĩ Hương Tràm.

Hương Tràm cho biết, những tiêu đề và thông tin trên thu hút lượng người xem và theo dõi rất lớn, cùng với đó là hàng nghìn lượt bình luận tiêu cực, bôi nhọ, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ và người thân trong gia đình.

Sự việc đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống cá nhân, hình ảnh của cô trước công chúng. Nhiều khách hàng hủy bỏ hợp tác sử dụng dịch vụ, hình ảnh, đại diện thương hiệu với Hương Tràm.

Hương Tràm cho rằng, các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội mà cô nêu trong tài liệu gửi kèm đơn tố cáo, đã đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình.

Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng liên hệ và trực tiếp đến Cơ quan Công an trình báo sự việc và được Công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm. Theo đó, đơn tố giác và tài liệu liên quan sẽ được báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Hương Tràm (SN 1995) từng đoạt Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Đầu năm 2019, cô tổ chức liveshow đầu tiên mang tên Hộp thư số 1 ở Hà Nội. Cô cũng là nghệ sĩ Việt đã giành giải Mnet Asian Music Award và 2 giải Cống hiến.

Tháng 5/2019, Hương Tràm sang Mỹ du học, lấy nghệ danh Charmy Pham. Hồi tháng 8/2023, cô tái xuất làng nhạc sau nhiều năm học ở Mỹ qua dự án LaLaLa với phong cách Latin, hình ảnh gợi cảm.