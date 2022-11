Sở Y tế Nghệ An kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau thời gian đình trệ thi công, thời điểm này việc xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 đã được khởi động trở lại...

Dự kiến đến tháng 4/2023 đưa bệnh viện vào hoạt động

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND-CNTM ngày 06/11/2015 và phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 514/QĐ-UBND.CNTM ngày 02/2/2016. Dự án tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, có quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn là gần 55.000m2.

Sau khi đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh liên kết thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần là 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông... Trong dự án này, Nhà nước góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ. Tỷ lệ này được ổn định trong suốt quá trình liên danh, liên kết.

Ngày 13/3/2016, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, việc xây dựng bệnh viện đã nhiều lần bị đình trệ, thậm chí có thời gian “đóng băng”. Nguyên nhân của việc không đảm bảo tiến độ đề ra là xuất phát từ vấn đề nội bộ của công ty như tạm ứng vốn cho nhà thầu vượt quá khối lượng nghiệm thu, quản lý điều hành còn nhiều yếu kém, trong thời gian ngắn có sự thay đổi nhiều nhân sự đầu tư...

Thời gian gần đây, Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 đã có sự cơ cấu lại cổ đông. Việc xây dựng bệnh viện được tái khởi động, tiếp nối. Tính đến nay, các hạng mục xây dựng đã hoàn thành được 72%; hạng mục thiết bị đã mua sắm được 42%... Số vốn còn lại chưa thực hiện là gần 414,5 tỷ đồng. Công ty cam kết đến tháng 4/2023 sẽ đưa bệnh viện vào hoạt động, với quy mô trước mắt là 350 giường bệnh.

Cần chuẩn bị tốt nhân lực chuyên môn

Tuy nhiên, để có thể đưa bệnh viện đi vào hoạt động đúng theo cam kết, Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 đang gặp nhiều khó khăn, đó là: Việc hợp tác công – tư trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành bệnh viện không còn phù hợp với các quy định hiện hành, cần phải xác định lại mô hình hoạt động. Bên cạnh đó, công ty cũng rất khó trong việc tuyển dụng đủ nhân sự chuyên môn chất lượng cao (y, bác sĩ) trong thời gian ngắn.

Kiểm tra tiến độ thi công bệnh viện và làm việc với Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2, đoàn công tác của Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực cơ cấu lại, huy động nguồn vốn, tổ chức xây dựng và mua sắm của đơn vị; bày tỏ mong muốn bệnh viện sớm được đưa vào hoạt động.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đề xuất từ Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2, kết luận cuộc làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Công ty cần tập trung giải ngân để nhanh chóng hoàn thành việc đầu tư hạ tầng đúng tiến độ; cần xin sự tư vấn từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng như tính toán kỹ để có sự đầu tư mua sắm trang thiết bị đồng bộ.

Bệnh viện muốn đi vào hoạt động được theo đúng kế hoạch, Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép hoạt động bệnh viện và đặc biệt là chuẩn bị các phương án nhân lực như điều động, thu hút, tuyển mới và gửi đi đào tạo.

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 xem lại các cơ sở pháp lý về cơ chế hoạt động để trình lên Sở Y tế thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét trong cuộc họp sắp tới./.