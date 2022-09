Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 104 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2022), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, bao gồm: Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật; thi đua rèn luyện sức khoẻ và hướng về bệnh nhân.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiền thân là Bệnh viện Vinh, được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau như: Bệnh viện Hồ Chí Minh, Bệnh viện I Nghệ Tĩnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Năm 1997, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An…

Năm 2022 này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có 104 năm truyền thống (tính từ ngày 18/9/1918 - Theo Công báo số 7A,B của Phủ toàn quyền Đông Dương năm 1923).

Trong các thời kỳ lịch sử, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà và khu vực. Ở thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung bộ; với quy mô 1.800 giường giường bệnh được giao; 1.723 cán bộ, công nhân viên với trình độ chuyên môn cao; nhiều phương tiện, kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện đã và đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh, khu vực và nước bạn Lào… Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt tiêu chí Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt.

Kỷ niệm 104 năm ngày truyền thống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công nhân viên về quá trình hình thành xây dựng và phát triển bệnh viện thông qua nhiều hình thức. Cùng với đó, Bệnh viện cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích trong công tác khám chữa bệnh; tích cực học tập, đào tạo, chuyển giao, triển khai các kỹ thuật mới. Các khoa, phòng, trung tâm đẩy mạnh xây dựng phong cách, thái độ phục vụ nhân dân.

Trong phong trào thi đua học, đào tạo, chuyển giao, triển khai các kỹ thuật mới, hoạt động tiên tiến kỹ thuật cao mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai là tổ chức chương trình nghiệm thu gói chuyển giao kỹ thuật ghép thận giai đoạn 1 và triển khai kỹ thuật ghép tạng giai đoạn 2 - kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Từ tháng 10/2020 đến nay, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công tuyệt đối 6 ca ghép thận. Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận đã đánh dấu một bước ngoặt lớn về phát triển chuyên môn kỹ thuật trong y tế nói chung cũng như trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng; tạo ra tiền đề và triển vọng mới cho chuyên ngành ghép tạng tại Nghệ An.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Tiếp nối thành công này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã và đang chuẩn bị tốt nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; chuẩn bị nhân lực để thực hiện việc đào tạo tiếp nhận kỹ thuật ghép gan, ghép tim. Dự kiến đến giữa năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thể thực hiện được kỹ thuật ghép gan.

Các hoạt động hướng về người bệnh cũng đã được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục tăng cường trong dịp này. Cụ thể, Bệnh viện tổ chức đêm diễn văn nghệ thiện nguyện “Tiếng hát đến với người bệnh”; tổ chức cắt tóc, gội đầu miễn phí cho người bệnh.

Tại đêm diễn vào ngày 17/9, các cán bộ, công nhân viên bệnh viện đã mang lời ca, tiếng hát gửi đến các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người nhà bệnh nhân, tiếp thêm động lực giúp bệnh nhân vượt qua những đớn đau của bệnh tật, thêm lạc quan, vui vẻ, yên tâm điều trị.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát động phong trào cán bộ, công nhân viên bệnh viện, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hảo tâm ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hơn 300 triệu đồng.

Tại thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hàng ngày đang điều trị trên 2.000 bệnh nhân nội trú. Trong đó, có nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ rất cần sự chung tay, tiếp sức, giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm và cộng đồng để vượt qua những lúc “thập tử nhất sinh”, sớm trở về với cuộc sống.

Chương trình cắt tóc gội đầu miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mang thông điệp "Sạch thơm mái tóc - ấm tình yêu thương" - "Tất cả vì người bệnh thân yêu". Trong chương trình, hơn 500 bệnh nhân được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cắt tóc, gội đầu miễn phí.

Được biết, chương trình này được bệnh viện triển khai thường xuyên nhiều năm nay, mỗi quý tổ chức một lần. Đây là chương trình nối dài cho các hoạt động cải tiến chất lượng, phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh của bệnh viện. Chương trình lần này diễn ra trong không khí vui tươi, háo hức, ấm áp.

Cũng trong dịp này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã tổ chức giải thể thao chào mừng ngày truyền thống. Giải có 3 bộ môn thi đấu gồm bóng đá, bóng bàn và bóng chuyền hơi; với sự tham gia của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Sản Nhi, Văn phòng Sở Y tế.

Giải thể thao nhằm tạo sự thi đua, duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường đoàn kết, giao lưu, học tập giữa cán bộ, viên chức người lao động ngành y tế… Cùng với đó, Bệnh viện cũng thực hiện tặng quà tri ân các thế hệ nguyên lãnh đạo bệnh viện và nguyên lãnh đạo các khoa, phòng đã nghỉ hưu./.