Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị về phía Bệnh viện có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban Giám đốc; Giám đốc các trung tâm; Trưởng các khoa, phòng trong Bệnh viện... Về phía đại biểu tham dự có lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y = Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch tại Khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Trung tâm Bệnh nhiệt đới cùng với Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 (Kích hoạt ngày 15/02/2022) đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để điều trị 2.960 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. Kết quả có 2.766 bệnh nhân khỏe mạnh ra viện. Tại Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An do Bệnh viện đảm trách đã điều trị khỏi cho 7.085 bệnh nhân.

Quá trình thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, nguy kịch nhiều kỹ thuật cao, chuyên khoa đã được triển khai ngay tại khu vực điều trị cách ly đặc biệt như: ECMO, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục, thay huyết tương, chạy thận chu kỳ cũng như thực hiện những ca mổ khó, phức tạp ngay tại phòng mổ dã chiến. Qua đó, nhiều bệnh nặng nguy kịch được cứu sống và xuất viện. Bệnh viện thực hiện nhiều trường hợp mổ đẻ, đẻ khó và sinh non tại phòng mổ dã chiến cho nhiều sản phụ nhiễm Covid-19 nặng trong quá trình chuyển dạ, tất cả các bé sinh ra đều khỏe mạnh, được chăm sóc đúng quy trình của Bộ Y tế và không có bé nào bị nhiễm Covid-19 sau sinh.

Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh

Mặc dù gặp nhiều khó khăn từ dịch Covid-19 nhưng trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân với số lượng bệnh nhân đạt 101% kế hoạch; số ca phẫu thuật trung, đại phẫu đạt 104,3% kế hoạch; Can thiệp tim mạch đạt 162% kế hoạch; Can thiệp thần kinh đạt 143,3%; IVF (bé ra đời) đạt 76,9%...

Bệnh viện đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu tuyến Trung ương như phẫu thuật bắc cầu chủ vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy... Đồng thời tiếp tục triển khai các kỹ thuật: can thiệp mạch, mổ tim hở, hỗ trợ sinh sản, ghép tạng, chuyên sâu phẫu thuật nội soi các chuyên ngành, ghép thận, đạt cột mốc 500 cháu ra đời từ kỹ thuật IVF, ECMO, đẩy mạnh can thiệp mạch tạng: gan, lách, thận, tử cung, mạch mạc treo…điều trị bệnh nhân chấn thương, dị dạng mạch và các bệnh lý ung bướu...

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trong khu vực như: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 7 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thực hiện Telehealth với các bệnh viện tuyến trên; triển khai Telehealth với các bệnh viện tuyến dưới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng - Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Bệnh viện tổ chức khai giảng đào tạo liên tục, với 23 lớp, thu hút 132 học viên tham gia; thực hiện nghiệm thu đề cương 139 đề tài nghiên cứu khoa học; triển khai 2 đề tài cấp tỉnh và 5 công trình xét duyệt công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1/2022.

Bệnh viện cũng đã phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam trong công tác đào tạo chuyển giao công nghệ và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần phát triển chuyên sâu các chuyên ngành mũi nhọn của Bệnh viện: sản khoa, nhi khoa, hỗ trợ sinh sản, chấn thương, thần kinh cột sống, ghép tạng, can thiệp mạch chuyên sâu...

Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã triển khai nhiều hoạt động cải thiện môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2022; thực hiện "5S" tại các khoa, phòng, trung tâm… Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng người bệnh trong 6 tháng đầu năm đạt 93,2%. Điểm đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm đạt 4.1.

Khắc phục tồn tại, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của Bệnh viện trong 6 tháng qua cũng gặp không ít khó khăn, tồn tại và hạn chế. Đó là: Việc phát triển chuyên môn chưa toàn diện, chưa đồng đều giữa các khoa, các chuyên ngành. Việc triển khai một số kỹ thuật mới kỹ thuật cao, cũng như đăng ký kỹ thuật mới còn chưa đạt được so với kế hoạch đề ra. Số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh thấp so với kế hoạch. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu, thủ tục hành chính chưa được gọn nhẹ, thời gian chờ đợi còn lâu. Trong điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh còn có những sai sót như: tư vấn chưa đầy đủ cho người bệnh, chăm sóc bệnh nhân có lúc còn chưa chu đáo, kỹ năng giao tiếp còn nhiều hạn chế.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong 6 tháng cuối năm 2022, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo quản lý, quản trị bệnh viện về mọi mặt đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Bệnh viện sẽ tập trung chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao; hoàn thiện các kỹ thuật đã triển khai, đặc biệt là ghép thận và ghép tế bào gốc; tiếp tục triển khai các hoạt động ứng phó với dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới đảm bảo tiêu chí thích ứng linh hoạt; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu, đa lĩnh vực, đa chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cũng tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện khu vực Bắc Trung Bộ; hoàn thiện hệ thống phần mềm HIS và bệnh án điện tử; đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chủ trương mua sắm đã có để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương cho biết thêm: Trong thời gian qua, được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những thay đổi rõ rệt và đạt được nhiều thành tựu, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp ghi nhận và người bệnh, người nhà người bệnh tin tưởng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bệnh viện sẽ tập trung để xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số công trình như xây dựng mới khu điều trị nội trú 7 tầng; mở rộng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; mở rộng Khoa Dinh dưỡng và Nhà ăn Bệnh viện…Tập thể Bệnh viện sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và trong khu vực.