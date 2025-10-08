Ban hành Đề án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành đề án nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt - nhóm cơ sở y tế có tiêu chuẩn cao nhất hiện nay theo quy định của Bộ Y tế.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2529/QĐ-UBND Ban hành Đề án Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt.
Đề án nêu rõ: Hiện nay, cả nước có 06 bệnh viện hạng đặc biệt, gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngoài các bệnh viện hạng đặc biệt được đặt tại các thành phố lớn là trung tâm của cả nước thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt chuyên sâu khu vực.
Các bệnh viện hạng đặc biệt chuyên sâu khu vực ở vùng khó khăn, đông dân cư đã giúp hoàn thiện mạng lưới y tế Việt Nam, giúp người dân, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn được dễ dàng tiếp cận kỹ thuật y tế tiên tiến, chuyên sâu ngay tại địa phương.
Tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, có ý nghĩa lớn về hợp tác quốc tế, trong đó hợp tác về y tế là một trong những nội dung quan trọng.
Nghệ An hiện có hệ thống y tế rất phát triển, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ.
Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai được 11.128 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, can thiệp mạch, mổ tim hở, hỗ trợ sinh sản, phát triển chuyên sâu phẫu thuật robot, phẫu nội soi các chuyên ngành...
Với đặc điểm dân số đông, mô hình bệnh tật phong phú và phức tạp, hàng năm số người dân mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo ngoài khả năng bệnh viện tuyến tỉnh phải chuyển đến các bệnh viện trung ương để điều trị rất lớn.
Bên cạnh đó mức sống của người dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh trong khu vực còn thấp, việc chuyển tuyến điều trị sẽ dẫn đến lãng phí về kinh tế và thời gian, gây quá tải cho tuyến Trung ương, an ninh, trật tự không đảm bảo.
Đề án khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình hành động của Chính phủ và tỉnh Nghệ An, việc xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 39, cũng như đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của người dân.
Theo Đề án, giai đoạn 2025 – 2027, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ duy trì ổn định các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu theo Thông tư số 06/2024/TT-BYT. Trong đó, yêu cầu 100% trưởng khoa lâm sàng, cận lâm sàng có trình độ tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; tối thiểu 70% bác sĩ điều trị và 60% điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng, nữ hộ sinh trưởng đạt trình độ sau đại học.
Đồng thời, bệnh viện phải đảm bảo 95% các kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật thuộc nhóm đặc biệt, loại I và loại II; tổ chức khoa, phòng theo hướng chuyên khoa sâu, triển khai kỹ thuật hiện đại, phức tạp và trình hồ sơ đề nghị xếp hạng đặc biệt khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí.
Từ năm 2028 trở đi, bệnh viện tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển tiêu chuẩn của bệnh viện hạng đặc biệt, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:
Hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao; bảo đảm 100% viên chức đào tạo sau đại học hoàn thành khóa học đúng tiến độ; cử cán bộ đào tạo chuyên khoa sâu, gắn trách nhiệm và ràng buộc sau đào tạo.
Hoàn thiện danh mục kỹ thuật hạng đặc biệt, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đảm bảo công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 95%/năm; phát triển các chuyên ngành mũi nhọn ngang tầm khu vực và quốc tế.
Cải tạo, nâng cấp các hạng mục xuống cấp; tăng diện tích cây xanh, công viên; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ chuyển đổi số.
Phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, trường đại học y dược để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các quốc gia có nền y tế tiên tiến; tiếp tục chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực, trong đó có các đơn vị của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.