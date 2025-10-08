Sức khỏe Ban hành Đề án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành đề án nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt - nhóm cơ sở y tế có tiêu chuẩn cao nhất hiện nay theo quy định của Bộ Y tế.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2529/QĐ-UBND Ban hành Đề án Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Đề án nêu rõ: Hiện nay, cả nước có 06 bệnh viện hạng đặc biệt, gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài các bệnh viện hạng đặc biệt được đặt tại các thành phố lớn là trung tâm của cả nước thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt chuyên sâu khu vực.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Chung

Các bệnh viện hạng đặc biệt chuyên sâu khu vực ở vùng khó khăn, đông dân cư đã giúp hoàn thiện mạng lưới y tế Việt Nam, giúp người dân, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn được dễ dàng tiếp cận kỹ thuật y tế tiên tiến, chuyên sâu ngay tại địa phương.

Tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, có ý nghĩa lớn về hợp tác quốc tế, trong đó hợp tác về y tế là một trong những nội dung quan trọng.

Nghệ An hiện có hệ thống y tế rất phát triển, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai được 11.128 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, can thiệp mạch, mổ tim hở, hỗ trợ sinh sản, phát triển chuyên sâu phẫu thuật robot, phẫu nội soi các chuyên ngành...

Với đặc điểm dân số đông, mô hình bệnh tật phong phú và phức tạp, hàng năm số người dân mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo ngoài khả năng bệnh viện tuyến tỉnh phải chuyển đến các bệnh viện trung ương để điều trị rất lớn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh đó mức sống của người dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh trong khu vực còn thấp, việc chuyển tuyến điều trị sẽ dẫn đến lãng phí về kinh tế và thời gian, gây quá tải cho tuyến Trung ương, an ninh, trật tự không đảm bảo.

Đề án khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình hành động của Chính phủ và tỉnh Nghệ An, việc xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 39, cũng như đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của người dân.