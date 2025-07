Xã hội Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kiêm Trưởng phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh.

Sáng 2/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đại diện Đảng uỷ phường Vinh Phú; Ban giám đốc và các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trao Quyết định bổ nhiệm đối với Tiến sĩ Quế Anh Trâm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kiêm Trưởng phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã công bố và trao Quyết định số 936/QĐ-SYT ngày 26/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với Tiến sĩ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới giữ chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kiêm Trưởng phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm là cán bộ được đào tạo bài bản với học vị Tiến sĩ y học, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí đã có quá trình công tác tại Bệnh viện đến nay là gần 30 năm, đã được tin tưởng bổ nhiệm và nắm giữ nhiều chức vụ quản lý.

Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm. Ảnh: Thành Chung

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm đã thể hiện năng lực lãnh đạo vững vàng. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo nhân lực phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ các đơn vị y tế trên cả nước trong phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo nhân lực y tế thăm khám và điều trị cho nhân dân tại Bệnh viện.

Việc bổ nhiệm đồng chí Quế Anh Trâm không chỉ là sự ghi nhận năng lực và tâm huyết của cá nhân đồng chí, mà còn thể hiện sự kỳ vọng của lãnh đạo Sở Y tế đối với một vị trí đặc biệt - Trưởng phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh. Đây là đơn vị có vai trò rất quan trọng, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe định kỳ cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ mong muốn tân Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cán bộ - một nhiệm vụ vừa chuyên sâu, vừa đòi hỏi tính chính xác và chu đáo.

Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm đã bày tỏ quyết tâm cùng Ban Giám đốc Bệnh viện và tập thể cán bộ, nhân viên xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin của người dân.