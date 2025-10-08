Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8 Chốt kéo dài đường cất, hạ cánh Sân bay Vinh thêm 600m, dự kiến khởi công vào quý IV/2025; Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Hôm nay, Đảng bộ các xã: Xuân Lâm, Thuần Trung, Diễn Châu và Đảng bộ phường Quỳnh Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là kỳ đại hội quan trọng để các xã, phường rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch liên kết vùng, xác định các mục tiêu, không gian phát triển trong giai đoạn mới.

* Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành đề án nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt - nhóm cơ sở y tế có tiêu chuẩn cao nhất hiện nay theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Chung

* Sau khi hoàn thành, Sân bay Vinh sẽ sở hữu đường cất hạ cánh dài 3.000m, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, tầm xa, thường khai thác trên các đường bay quốc tế hoặc xuyên lục địa như Boeing 787, 777 hay Airbus A350.

Đường cất, hạ cánh hiện hữu của Sân bay Vinh đang được nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn gửi Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường về việc tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Phường Thành Vinh có nhiều tòa nhà cao tầng, cho thuê văn phòng. Ảnh: Quang An

* Sáng 10/8, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã đến thăm hỏi, động viên 40 gia đình chính sách trên địa bàn xã Tương Dương bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Mỗi hộ được trao 3 triệu đồng tiền mặt, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân

* Trước những thiệt hại do lũ lụt ở các xã miền Tây Nghệ An, anh Nguyễn Văn Ngọc, xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) cùng những người bạn đã mang hơn 1.000 thiết bị điện, trực tiếp lắp đặt tại những bản làng vừa trải qua thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Anh Ngọc cùng các cộng sự trực tiếp lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng cho người dân sau mưa lũ. Ảnh: Q.A

* Ngày mai (11/8), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, đối với 37 bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/8/2025.