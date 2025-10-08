Kinh tế Tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, văn phòng trên địa bàn Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 7971/UBND-KT ngày 7/8/2025 gửi Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường về việc tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Trước đó, ngày 25/7/2025, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có Công văn số 2688/CT-KTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung này.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, công tác thu ngân sách nhà nước và quản lý thuế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai hóa đơn điện tử, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được đẩy mạnh, góp phần tăng thu, ổn định nguồn thu ngân sách.

Phường Thành Vinh có nhiều tòa nhà cao tầng, cho thuê văn phòng. Ảnh: Quang An

Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 1,7 triệu tỷ đồng. Riêng số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hộ, cá nhân không khai báo, kê khai không đầy đủ hoặc kê khai không đúng doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng…

Để khắc phục, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát, xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố cần cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu về cá nhân cho thuê nhà, văn phòng trên địa bàn cho cơ quan thuế; đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế thường xuyên, đa dạng hình thức.

Ngoài ra, Cục Thuế yêu cầu các sở, ngành liên quan như Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, lực lượng phòng cháy, chữa cháy… tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động cho thuê nhà, văn phòng để cơ quan thuế quản lý sát tình hình thực tế.

Một mặt bằng cho thuê trên địa bàn phường Trường Vinh. Ảnh: Quang An

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ, cá nhân. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đúng quy định.

Việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê nhà, văn phòng được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công trên địa bàn./.