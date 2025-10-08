Chủ Nhật, 10/8/2025
Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến trong đêm

Phạm Thủy 10/08/2025 08:48

Qua quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, vào khoảng 22h40’ ngày 7/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Đặng Thai Mai, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 4 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy nhãn hiệu Wave Alpha không gắn biển số, có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định các đối tượng gồm: Nguyễn Viết D. (sinh năm 2009), Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 2010), Nguyễn Thanh Duy M. (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An và Trần Xuân H. (sinh năm 2008), trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

1.ảnh pv
4 đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện 1 dao tự chế dài khoảng 98 cm, đầu dao sắc nhọn. Các đối tượng khai nhận đã mang hung khí từ nhà đi, với mục đích xuống khu vực phường Trường Vinh để đánh nhau với các thanh niên ở nhóm khác.

Hiện, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Vinh Hưng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

