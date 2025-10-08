Pháp luật Ngày mai (11/8), TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm 37 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng qua mạng từ Campuchia Ngày mai (11/8), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, đối với 37 bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/8/2025.

Trong vụ án này, các bị cáo đã hoạt động trong hai công ty có trụ sở tại Vương quốc Campuchia, sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là công dân Việt Nam, với tổng số tiền lên đến 8.688.549.995 đồng.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có nhiều người có mối quan hệ thân thiết như vợ chồng, anh em ruột và họ hàng, cho thấy tính chất có tổ chức, liên kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Một phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: Trần Vũ

Dự kiến, phiên tòa sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do số lượng bị cáo lớn, hành vi phạm tội phức tạp và hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với người dân. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ đưa tin về diễn biến phiên tòa, phục vụ nhu cầu thông tin chính thống của nhân dân.