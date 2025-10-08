Pháp luật

Cầu Khe Đá dở dang, người dân Tiên Đồng bất an trước mùa mưa lũ

Cầu Khe Đá được khởi công tháng 11/2022 với mục tiêu đảm bảo việc đi lại thuận lợi và an toàn cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng núi khó khăn thuộc huyện Tân Kỳ (cũ), tuy nhiên, đến nay công trình cầu vẫn đang xây dựng dở dang.