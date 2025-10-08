Cầu Khe Đá dở dang, người dân Tiên Đồng bất an trước mùa mưa lũ

Dưới đây là những hình ảnh về công trình cầu Khe Đá xây dựng dở dang khiến người và phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn, được PV Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại trong ngày 8/8/2025. Cầu Khe Đá là công trình cầu trên tuyến đường 534D, trên đoạn qua địa bàn xã Đồng Văn của huyện Tân Kỳ (cũ), nay thuộc xã Tiên Đồng. Cầu được khởi công xây dựng tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Ảnh: Nhật Lân Tuy nhiên, dù đã vượt thời gian theo tiến độ hơn 8 tháng nhưng công trình cầu Khe Đá đạt khoảng 90% khối lượng, mới hoàn thành thi công kết cấu phần dưới, lao lắp xong 16/16 dầm T và hệ thống lan can, mặt cầu thi công dở dang. Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đoạn qua cầu Khe Đá bị hạn chế tải trọng không quá 3,5 tấn. Ảnh: Nhật Lân Trong quá trình thi công cầu Khe Đá, trên tuyến đường 534D đoạn qua khe Đá được bắc một cây cầu tạm chênh vênh, không đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Võ Hải Vì cầu Khe Đá xây dựng dở dang nên việc lưu thông của các phương tiện rất khó khăn, gây ô nhiễm môi trường cho cụm dân cư quanh khu vực này. Ảnh: Nhật Lân Hiện trạng bề mặt cầu Khe Đá đang thi công dở dang. Ảnh: Võ Hải Đường 534D nhìn từ cầu Khe Đá. Ảnh: Nhật Lân Vật liệu thép đơn vị thi công để lại trên bề mặt cầu Khe Đá. Ảnh: Võ Hải Thép chờ ở công trình cầu Khe Đá hiện nay đã có tình trạng gỉ sét. Theo đơn vị quản lý, những tháng vừa qua đơn vị thi công cầm chừng, từ đợt bão số 3 đến nay thì dừng thi công. Ảnh: Nhật Lân Theo đại diện của UBND xã Tiên Đồng cho biết, công trình cầu Khe Đá có mục tiêu thay thế tràn Khe Đá thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến việc ứng cứu bão lụt tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (cũ); đảm bảo đi lại thuận lợi và an toàn cho nhân dân, các em học sinh đi học; phục vụ nhu cầu giao thương, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng hưởng lợi. Tuy nhiên, do công trình chậm tiến độ, đợt bão số 3 ngày 22/7 vừa qua, xã Tiên Đồng đã phải huy động lực lượng ứng trực tại đây để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người qua lại. Đại diện UBND xã Tiên Đồng cũng thông tin, từ kiến nghị của cử tri, tại kỳ họp lần thứ 31 vừa qua của HĐND tỉnh, việc công trình cầu Tiên Đồng bị chậm tiến độ đã được đại diện lãnh đạo xã báo cáo, kiến nghị để cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành để đáp ứng mục tiêu đầu tư. Ảnh: Nhật Lân