Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Tân Kỳ đoàn kết, đổi mới, quyết tâm bứt phá Những ngày này, khắp các làng trên, xóm dưới của xã Tân Kỳ đều rộn ràng khí thế thi đua sôi nổi, tất cả đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nền tảng cho chặng đường mới

Trong cái nắng vàng dịu của tháng Tám lịch sử, đi dọc tuyến đường trung tâm xã Tân Kỳ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con các xóm tất bật dọn vệ sinh, trồng thêm hoa ven đường, chỉnh trang cảnh quan. Ở xóm Tân Đà, từng tốp người đang cùng nhau sơn lại cổng làng, treo cờ Tổ quốc,... tạo nên không khí vừa khẩn trương, vừa rộn ràng.

Một góc xã Tân Kỳ hôm nay. Ảnh: Xuân Hoàng

“ Đại hội lần này là dấu mốc đặc biệt khi 4 đơn vị hành chính đã về chung một nhà. Người dân chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đoàn kết, đổi mới, đưa quê hương Tân Kỳ phát triển toàn diện hơn nữa. Vì vậy, mỗi việc nhỏ như chỉnh trang đường làng, làm đẹp cảnh quan cũng là cách bà con góp phần chào mừng đại hội. Ông Trần Quang Ngọ - Bí thư Chi bộ xóm Tân Đà bày tỏ

Không khí chuẩn bị cho đại hội lan tỏa khắp nơi. Ở các nhà văn hóa thôn, nơi diễn ra các buổi sinh hoạt chi bộ, bà con bàn luận sôi nổi về những nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Nhiều ý kiến thiết thực, xuất phát từ đời sống thực tiễn, được đảng viên và nhân dân đóng góp để hoàn thiện văn kiện. Tinh thần dân chủ, trách nhiệm thể hiện rõ qua từng cuộc họp, từng lá phiếu góp ý.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Kỳ tham quan vườn mẫu trên địa bàn. Ảnh: Phương Thảo

Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính (Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Kỳ Sơn và thị trấn Tân Kỳ), xã Tân Kỳ trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn. Toàn xã hiện có 25 khối, xóm; diện tích tự nhiên 116,5 km²; dân số gần 33.000 người; 65 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 2.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn chung, xã Tân Kỳ vẫn ghi dấu ấn bằng những thành tựu nổi bật. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đạt mức cao hơn mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, phục vụ thiết thực cho phát triển và đời sống nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Phương Thảo

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả: 3 xã trước đây đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn cơ bản đạt tiêu chí đô thị văn minh. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, với thế mạnh từ sản xuất đường, vật liệu xây dựng, may mặc. Dịch vụ thương mại, tín dụng, vận tải, bưu chính viễn thông mở rộng nhanh chóng, góp phần nâng cao diện mạo đô thị mới.

Đáng mừng, toàn xã hiện có 136 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 11/12; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ cùng các đồng chí trong Đảng ủy xã kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng tại cơ sở. Ảnh: Phương Thảo



Có thể nói, những thành tựu này đã tạo nên nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân cho một thời kỳ phát triển mới.

Đại hội của khát vọng và niềm tin

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, kinh tế số; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa xã Tân Kỳ phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Kỳ tham quan mô hình làm ăn giỏi tại địa phương. Ảnh: Phương Thảo

Đại hội đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11 - 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 - 110 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,1 - 0,2%/năm. Độ che phủ rừng đạt 45%. Trên 96% dân số tham gia BHYT. Thêm 4 - 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên. Tỷ lệ đường cấp xã được cứng hóa trên 95%. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

Trao đổi về phương hướng sắp tới, đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ nhấn mạnh: Đại hội xác định 3 khâu đột phá quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ cùng các đồng chí trong Đảng ủy xã tham quan mô hình nuôi hươu tại địa phương. Ảnh: Phương Thảo



Thứ nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tân Kỳ sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, coi đây là khâu đột phá then chốt. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đây chính là giải pháp nhằm xây dựng một chính quyền gần dân, vì dân, hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thứ hai, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ. Đại hội xác định rõ: Muốn phát triển bền vững, phải có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ. Vì vậy, tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng xã Tân Kỳ thời kỳ 2025 -2030 và định hướng đến năm 2045 là nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở quy hoạch, xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng: Từ giao thông, thủy lợi, điện, nước đến trường học, trạm y tế, chợ, các công trình văn hóa - thể thao và hạ tầng chuyển đổi số. Đây không chỉ là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn là động lực thu hút đầu tư, mở rộng liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương lân cận.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Kỳ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình trước dịp đại hội Đảng. Ảnh: Phương Thảo

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Một xã muốn phát triển nhanh và bền vững phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính vì vậy, Đảng bộ xã Tân Kỳ đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng lao động, nhất là lực lượng trẻ và cán bộ cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

“ Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ xã xác định những giải pháp trọng tâm: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường bền vững; quan tâm toàn diện đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ

Xã Tân Kỳ được biết đến với Cột mốc số O - nơi khởi đầu của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: Xuân Hoàng

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản; với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua, mà còn là bước ngoặt mở ra tương lai mới cho vùng đất này.

Tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, xã Tân Kỳ sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xứng đáng là điểm sáng trong tiến trình phát triển của tỉnh.