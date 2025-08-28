Xã hội NHỊP CẦU NHÂN ÁI: Người đàn ông chạy thận nhân tạo chăm vợ đột quỵ Để giành giật sự sống, 8 năm nay, ông Vi Văn Ngữ ở xóm Đồng Thái, xã Tân Kỳ (Nghệ An) phải chạy thận nhân tạo tại nhiều bệnh viện. Bất hạnh tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng cách đây 2 năm vợ ông bị đột quỵ phải vào viện điều trị lâu dài...

Biến cố dồn dập

Cách đây hơn 8 năm, trong một lần tái khám, ông Vi Văn Ngữ phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Bỏ lại nhà cửa, vợ con và công việc nhà nông, mạng sống của ông gắn liền với các bệnh viện. Hiện tại, ông thuê trọ gần chợ Cọi (phường Vinh Lộc) để tiện cho việc điều trị tại Khoa Nội thận, Lọc máu và Bệnh khớp, Bệnh viện Quân y 4. Cứ mỗi bận lọc máu xong, ông lại mệt mỏi lê bước về khu nhà trọ tồi tàn, tự chăm sóc bản thân. Hai con gái lấy chồng xa, cũng không có điều kiện hỗ trợ bố. Vợ ông ở quê phải làm lụng kiếm tiền để ông có thêm chi phí chữa bệnh.

Ông Vi Văn Ngữ đang chạy thận nhân tạo. Ảnh: Minh Tâm

Nếm trải biết bao cơ cực, vất vả, nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Hơn 2 năm trước, vợ ông là bà Hà Thị Thúy, do lao lực đã phát sinh bệnh, dẫn tới đột quỵ. Sau thời gian chữa trị, tính mạng được giữ lại nhưng bà Thúy bị di chứng nặng nề phải ngồi xe lăn. Để tiện chăm sóc, đi lại, bà Thúy cũng điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Ông Vi Văn Ngữ chăm sóc vợ tại bệnh viện. Ảnh: Minh Tâm

Hơn 2 năm đồng hành cùng vợ trên hành trình chống chọi với bệnh tật, ông Vi Văn Ngữ phải cáng đáng, chu toàn mọi việc: Từ ăn uống, đi lại, vệ sinh, thăm khám qua lại giữa các khoa, phòng, đến hỗ trợ phục hồi chức năng. Mọi đau đớn, muộn phiền ông đành giấu vào lòng để cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng.

Bán nhà để chữa bệnh

Hai vợ chồng không có khả năng lao động, cũng đồng nghĩa nguồn thu nhập hàng ngày không còn. Mỗi tháng tiền thuê trọ, điện nước hết 700.000 đồng. Chưa kể thuốc men, ăn uống, sinh hoạt phí cũng tiêu tốn tiền triệu. Ông và vợ cũng thường xuyên phải cấp cứu bởi suy kiệt sức khỏe và những biến chứng của việc dùng thuốc. Tất cả dồn lên đôi vai vốn đã không còn chút sức lực nào của ông Ngữ. Vợ chồng ông cũng đã phải bán đi tài sản duy nhất là ngôi nhà nhỏ ở quê để có tiền trang trải viện phí, và các khoản phí sinh hoạt khác. Mơ ước của người đàn ông nghèo là vợ có thể tự chủ được và có chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước.

Căn phòng trọ vợ chồng ông Vi Văn Ngữ thuê ở. Ảnh: Minh Tâm

Khi được hỏi còn mong ước điều gì không, đôi mắt ông ầng ậc nước: "Tôi cũng mong có một mái nhà nhỏ để vợ chồng có chỗ đi về, nhưng giờ sức tàn lực kiệt nên cũng chỉ dám mơ thôi...".

Cần lắm những tấm lòng nhân ái

"Một lúc mang trong mình trọng bệnh, còn phải lo chu toàn cho vợ đang trong quá trình phục hồi chức năng. Có hôm đi chạy thận về, người mệt mỏi, bước đi chân thấp chân cao nhưng về đến buồng bệnh phải làm vệ sinh ngay cho vợ để kịp giờ đưa vợ đi châm cứu. Chúng tôi cũng là bệnh nhân, cùng cánh đàn ông với nhau, chứng kiến cảnh ấy cũng rơi nước mắt....". Đó là tâm sự của ông Phan Văn Trinh, bệnh nhân tại Khoa Y học cổ truyền, nơi vợ ông Vi Văn Ngữ đang điều trị.

Clip: Người đàn ông chạy thận nhân tạo chăm vợ đột quỵ