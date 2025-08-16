Xã hội Bàn giao 'Nhà đồng đội' cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn Ngày 16/8, được ủy quyền của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Huồi Tụ tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình đồng chí Đại úy Lỳ Bá Giờ - Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị.

Được biết, gia đình Đại úy Lỳ Bá Giờ (dân tộc Mông) có hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo (bố mẹ thường xuyên đau ốm, vợ chưa có việc làm ổn định...) nên gia đình chưa có điều kiện xây dựng nhà kiên cố để ở.

Từ nguyện vọng của gia đình mong muốn có nơi ở ổn định, đơn vị đã khảo sát, đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025. Căn nhà được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2025 tại xã Huồi Tụ, có diện tích hơn 75 m2 kiểu nhà gỗ 3 gian, mái tôn, phù hợp với kiến trúc và điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương; đảm bảo cho nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình. Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ về kinh phí 60 triệu đồng của Bộ Quốc phòng; ngoài ra, còn có sự đóng góp về kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công của anh em, họ hàng, láng giềng gia đình đồng chí Lỳ Bá Giờ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và cấp ủy, chính quyền địa phương trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình Đại úy Lỳ Bá Giờ.



Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: Ngôi nhà được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giúp gia đình quân nhân Lỳ Bá Giờ có nơi ở ổn định, kiên cố, “An cư, lạc nghiệp”; hoạt động càng có ý nghĩa thiết thực khi đơn vị đang triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.