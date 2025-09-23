Xây dựng Đảng Gieo 'hạt giống đỏ' nơi rẻo cao Keng Đu là một trong những địa bàn biên giới xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An, trình độ dân trí hạn chế, KT-XH còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng luôn được các tổ chức cơ sở Đảng ở xã này quan tâm, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, vừa góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vừa bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đảng ở thôn, bản.

Điểm sáng từ chi bộ thôn, bản

Men theo tuyến đường núi quanh co, khúc khuỷu, ngổn ngang dấu vết sạt lở do ảnh hưởng từ các đợt mưa bão, sau nhiều tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới được trung tâm xã Keng Đu, cùng cán bộ xã và BĐBP tham dự sinh hoạt Đảng định kỳ được tổ chức vào buổi tối ở bản Huồi Phuôn 1.

Trung tâm xã Keng Đu tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Trong số các đảng viên dự sinh hoạt tại Chi bộ Huồi Phuôn 1, có một phụ nữ trẻ tay bồng con nhỏ đến từ rất sớm - đó là chị Hoa Thị Ngạc, sinh năm 1994.

Hỏi chuyện, chị cho biết, dù đã có ba người con, bận rộn với việc nương rẫy và vai trò làm vợ, làm mẹ, chị vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chi hội phụ nữ bản và được chọn là nhân tố để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Chị Hoa Thị Ngạc bế con dự sinh hoạt Chi bộ bản Huồi Phuôn 1. Ảnh:KL

“Mới đầu, khi được tuyên truyền, giác ngộ vào Đảng, tôi cũng băn khoăn nhưng được đồng chí Bí thư chi bộ động viên, lại được chồng là đảng viên ủng hộ, tôi càng thêm quyết tâm. Sau thời gian phấn đấu, cuối năm 2024, tôi vinh dự được Chi bộ bản Huồi Phuôn 1 kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào, vinh dự lớn lao không chỉ cho bản thân mà còn của gia đình, dòng họ”- chị Ngạc cho biết.

Nữ đảng viên trẻ mang nét chất phác đặc trưng của phụ nữ dân tộc Khơ Mú cũng bày tỏ, từ khi vào Đảng, được tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách mới, vốn kiến thức, hiểu biết được mở rộng hơn khiến chị tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn phát biểu ý kiến trong hội họp và gương mẫu hơn trong mọi phong trào, hoạt động của thôn, bản.

Sinh hoạt chi bộ tại bản Huồi Phuôn 1. Ảnh: TP

Trao đổi thêm với Bí thư Chi bộ Xeo Văn Còm, ông phấn khởi cho hay: Dù gặp nhiều khó khăn do nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa nhưng 3 năm qua, Chi bộ Huồi Phuôn 1 luôn đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Trong năm 2025, tính đến tháng 9, Chi bộ Huồi Phuôn 1 đã kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào Đảng, đó là anh Moong Văn Thong - Tổ an ninh và chị Lô Thị Hoa - Chi hội phụ nữ.

Bí thư Chi bộ bản Huồi Phuôn 1 Xeo Văn Còm. Ảnh: KL

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, theo Bí thư Chi bộ Xeo Văn Còm: Trước hết bản thân các đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động để quần chúng nhìn vào. Mặt khác chi bộ phải thể hiện được vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở thông qua việc ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Qua đó, phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Chi bộ cũng phải thực sự là “trung tâm đoàn kết”, thể hiện qua việc giúp nhau làm nhà, thu hoạch mùa màng, thăm hỏi lúc ốm đau hay tặng cây, con giống hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển sinh kế, xoá đói giảm nghèo.

Một số đảng viên trong chi bộ tiên phong vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế hộ như Bí thư chi bộ Xeo Văn Còm, đảng viên Moong Phò Phăn với mô hình gia trại chăn nuôi con trâu bò, đảng viên Moong Thị Hiên với mô hình chăn nuôi gà đen, lợn bản…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 57 xuống còn 49 hộ. Từ đó, tạo động lực cho quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xã Keng Đu và cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu trao đổi với vợ chồng đảng viên Lương Văn Tho, bản Kèo Cơn. Ảnh: KL

Còn tại bản Kèo Cơn, nguồn “hạt giống đỏ” được xác định trước hết từ gia đình các đảng viên trong chi bộ. Điển hình như đại gia đình đảng viên Lương Văn Tho hiện có 8 đảng viên, bao gồm 2 con trai, bố đẻ, các anh chị em ruột, em dâu.

Bí thư Chi bộ bản Kèo Cơn Lương Văn Sơn cũng chính là em trai của anh Lương Văn Tho, cho biết: “Trong tuyên truyền, vận động tôi và các đảng viên trong chi bộ đều xác định phải giúp người thân và quần chúng nhận thức được phấn đấu vào Đảng không chỉ để bản thân trưởng thành hơn mà còn là cơ hội để cống hiến, góp sức xây dựng bản làng no ấm, bình yên”.

Nhờ cách tuyên truyền, vận động “người thực, việc thực”, chi bộ bản Kèo Cơn luôn đảm bảo được chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm, hiện tại lực lượng đảng viên trong chi bộ có 24 đồng chí.

Bí thư chi bộ và trưởng bản Kèo Cơn xã Keng Đu trao đổi với người dân về việc phát triển mô hình tổ dệt truyền thống. Ảnh: KL

Trao đổi về công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, Bí thư Đảng uỷ xã Keng Đu - Thò Bá Rê cho hay: Đặc thù của địa bàn vùng cao có đường biên giới dài 29,909 km; tiếp giáp với cụm bản Bò Nhia và cụm bản Huồi Lốm, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), với tổng dân số 1.002 hộ/5.020 khẩu gồm 2 thành phần dân tộc Thái và Khơ Mú sinh sống tại 10 bản, trong đó có 08 bản biên giới.

Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (67,37%), cận nghèo (19,2%), phong tục tập quán còn lạc hậu.

Cán bộ, đảng viên bản Kèo Cơn trao đổi với Chi hội Phụ nữ bản về các mô hình phát triển kinh tế. Ảnh: KL

Đảng bộ xã Keng Đu luôn xác định công tác phát triển Đảng, chống tái trắng chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Từ việc chủ động rà soát nguồn, giao trách nhiệm cho các chi bộ Đảng trực thuộc đến việc phân công các đồng chí Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị về sinh hoạt, “cầm tay, chỉ việc” giúp cấp uỷ chi bộ tại các thôn, bản tháo gỡ khó khăn, lựa chọn hạt giống bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 58/40 quần chúng vào Đảng (vượt 18 chỉ tiêu).

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Keng Đu - Lương Văn Ngam trao đổi với chi uỷ Chi bộ bản Huồi Lê về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Ảnh: KL

Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với sự vận hành của chính quyền hai cấp, Đảng bộ xã Keng Đu đặt ra mục tiêu: Hằng năm kết nạp được 10 - 15 đảng viên mới. Nguồn từ các chi hội đoàn thể, học sinh, sinh viên ở lại địa phương, bộ đội, công an xuất ngũ, các trường học trên địa bàn…

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Chỉ tiêu kết nạp được giao cụ thể đến từng chi bộ trên cơ sở tình hình thực tiễn của mỗi thôn, bản. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh gắn với phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nhờ sự vào cuộc và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị với nhiều giải pháp cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, Đảng bộ xã Keng Đu đã kết nạp được 14 đảng viên mới.

Đồng hành bồi dưỡng “hạt giống”

Có được kết quả ấy, theo Bí thư Đảng uỷ xã Keng Đu - Thò Bá Rê, không thể không nhắc đến vai trò song hành của lực lượng đảng viên Biên phòng đứng chân trên địa bàn. Không chỉ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào, các đảng viên quân hàm xanh còn là cầu nối đưa ánh sáng của Đảng đến với người dân; hỗ trợ, giúp đỡ chi bộ thôn, bản bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới.

Điển hình như tại bản Khe Linh - một trong những địa bàn xa nhất của xã Keng Đu, nơi có 60 hộ, 306 khẩu người Khơ Mú sinh sống, đường sá đi lại khó khăn, vào mùa mưa lũ thường bị chia cắt, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do các phong trào, hoạt động trong bản không mạnh nên công tác chọn “hạt giống” để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cũng gặp nhiều khó khăn. Đảng uỷ Đồn Biên phòng Keng Đu và Đảng uỷ xã Keng Đu đã thống nhất cử Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Công Bắc - Đội Vận động quần chúng về sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ Khe Linh.

Bí thư Chi bộ bản Khe Linh, Lương Văn Xốm và Trung tá Võ Công Bắc (Đội Vận động quần chúng), Đồn Biên phòng Keng Đu trao đổi về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Khánh Ly

Hơn hai năm qua, đều đặn hàng tháng, Trung tá Võ Công Bắc đều vượt cung đường hơn 9km vào sinh hoạt định kỳ với chi bộ Khe Linh. “Do bản chưa có sóng điện thoại, nên lúc có việc cần trao đổi hay khi xảy ra mưa lũ, chúng tôi đều phải vào tận nơi tìm hiểu tình hình, tham mưu đơn vị và địa phương khắc phục sạt lở, thông tuyến cho bà con đi lại”, anh Bắc chia sẻ.

Chi bộ bản Khe Linh trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên Xeo Văn Biên. Ảnh: CSCC

Vị Trung tá biên phòng cũng cho biết, cùng với việc duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng xây dựng và ban hành các nghị quyết, anh và đồng chí Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân Sự xã Keng Đu - Lương Văn Xốm (được giao nhiệm vụ kiêm Bí thư Chi bộ bản Khe Linh) đã đồng hành hỗ trợ chi uỷ chi bộ từ khâu bồi dưỡng, tạo nguồn đến quá trình làm hồ sơ kết nạp đảng viên mới.

Trong đó, chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong lao động sản xuất, trong phong trào đoàn thể để tuyên truyền giác ngộ bằng nhiều hình thức, qua nhiều kênh. Nhờ vậy từ chỗ gặp khó, năm 2024, Chi bộ Khe Linh đã kết nạp được 2 đảng viên mới là Xeo Văn Biên (tốt nghiệp cao đẳng y tế), và Mong Văn Thi (bộ đội xuất ngũ). Năm 2025, đến thời điểm hiện tại, chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng là Lo Văn Nhi (bộ bội xuất ngũ) và Mong Thị Hom (cao đẳng sư phạm)…

Chi bộ bản Huồi Xuôi kết nạp đảng viên. Ảnh: TP

Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú- Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu: Xác định công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại địa bàn biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng uỷ Đồn luôn đồng hành, hỗ trợ cấp uỷ địa phương trong bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Hiện, ngoài 1 đồng chí tăng cường cho Đảng uỷ xã, đơn vị đã phân công 5 đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, bản vùng biên gồm: Khe Linh, Huồi Xui, Quyết Thắng, Keng Đu, Huồi Cáng… góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Cán bộ Biên phòng hướng dẫn Bí thư Chi bộ bản Huồi Phuôn 1 sử dụng máy vi tính để cập nhật danh sách đảng viên. Ảnh: KL

Nhờ cách làm bài bản, kiên trì của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng hành của bộ đội biên phòng và trên hết là khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc, công tác phát triển đảng viên ở xã biên giới Keng Đu không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn chú trọng đến chất lượng.

Qua đó góp phần củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hướng tới mục tiêu 3 yên “ yên dân, yên địa bàn, yên biên giới”.