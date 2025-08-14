Kinh tế Hai hộ dân xã Quỳnh Phú bàn giao mặt bằng, Dự án đường Nghi Sơn - Cửa Lò tiếp tục thi công Hai hộ gia đình ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đã thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An).

Sáng 14/8, hai hộ gia đình là bà Hồ Thị Trường và ông Trương Đắc Quý, thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy (cũ) nay là xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đã thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 - Km76 đoạn qua xã Quỳnh Phú.

Hai hộ gia đình đồng lòng tháo dỡ công trình trên đất, bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Hữu Tình

Đây là điểm mặt bằng còn vướng mắc, gây gián đoạn một phần trong quá trình triển khai Dự án trên địa bàn xã Quỳnh Phú. Sau quá trình vận động, tuyên truyền và đối thoại, hai hộ gia đình đã đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, ký cam kết với chính quyền xã để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc này giúp đẩy tiến độ thi công tuyến đường huyết mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Đơn vị thi công triển khai giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công. Ảnh: Hữu Tình

Lãnh đạo chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần hợp tác của các hộ dân, đồng thời kêu gọi các hộ còn lại tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương để dự án sớm hoàn thành, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến.



Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã đi kiểm tra Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn qua xã Quỳnh Phú. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là lực lượng trực tiếp bám công trường. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế -xã hội và đời sống cộng đồng.

