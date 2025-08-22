Kinh tế Xã Tân Kỳ phấn đấu thu nhập bình quân 110 triệu đồng/người vào năm 2030 Đại hội Đảng bộ xã Tân Kỳ đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người 100 - 110 triệu đồng.

Sáng 22/8, Đảng bộ xã Tân Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành và 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Những thành tựu nổi bật

Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ xã Tân Kỳ nêu rõ: Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính (Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Kỳ Sơn và thị trấn Tân Kỳ), xã Tân Kỳ trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn. Toàn xã hiện có 25 khối, xóm; diện tích tự nhiên 116,5 km²; dân số gần 33.000 người; 65 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 2.000 đảng viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Xuân Hoàng



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn chung, xã Tân Kỳ vẫn ghi dấu ấn bằng những thành tựu nổi bật. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đạt mức cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, phục vụ thiết thực cho phát triển và đời sống nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11 - 12%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 - 110 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,1 - 0,2%/năm; Độ che phủ rừng đạt 45%. Trên 96% dân số tham gia BHYT.

Xã phấn đấu có thêm 4 - 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên, tỷ lệ đường giao thông cấp xã được cứng hóa trên 95%, và đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng



Chăm lo đời sống cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Kỳ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng thời, đồng chí Ngọc Kim Nam nhấn mạnh, trước những yêu cầu phát triển mới, xã Tân Kỳ cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đảng bộ xã Tân Kỳ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lấy sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân làm thước đo. Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, xã phải phát huy lợi thế về nông nghiệp, khai thác tiềm năng kinh tế đồi rừng, phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục và y tế của Nhân dân.

Một điểm nhấn quan trọng là phải tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tân Kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.