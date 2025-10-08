Chủ Nhật, 10/8/2025
Sở Nội vụ Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương

Đình Tuân 10/08/2025 11:48

Sáng 10/8, đoàn công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 40 gia đình chính sách trên địa bàn xã Tương Dương bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình có công với cách mạng, món quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt/gia đình, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ và sự đồng hành của các doanh nghiệp, công ty.

trao xã tương dương
Mỗi hộ được trao 3 triệu đồng tiền mặt, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn và động viên các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đồng chí bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà bà con phải gánh chịu sau đợt lũ vừa qua.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Hồng Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tương Dương cảm ơn, trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình vững vàng vượt qua khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình chính sách ở vùng lũ đang rất cần sự chung tay, giúp sức của toàn xã hội để sớm ổn định cuộc sống./.

