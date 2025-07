Khám, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 204 đối tượng được bảo trợ xã hội

Ngày 26/7, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An và các bệnh viện, nhà tài trợ tổ chức chương trình hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng được bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế; Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng của Sở Y tế; đại diện lãnh đạo xã Bạch Ngọc và xã Đô Lương; các bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bộ, ngành, trên địa bàn tỉnh; các nhà tài trợ.