Đề xuất có cơ chế đặc thù để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I; có phương án hỗ trợ Bệnh viện trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế; có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.

Sáng 23/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh giai đoạn 2018-2022 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT

Với mục tiêu phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025, là trung tâm kỹ thuật cao đa lĩnh vực, đa chuyên ngành, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung tất cả mọi nguồn lực để mở rộng quy mô khám chữa bệnh, tăng số giường bệnh, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả và không ngừng phát triển mạnh về chuyên môn kỹ thuật, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện hạng I và tuyến cuối điều trị của ngành Y tế Nghệ An thì chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng công tác chuyên môn được Bệnh viện đặc biệt quan tâm, chú trọng. Bên cạnh đó, Bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, quy trình thủ tục trong khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn và tạo thuận lợi cho người bệnh trong khám, chữa bệnh.

Trong những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện, tổ chức khảo sát hài lòng người bệnh định kỳ hàng tuần, hàng tháng, gặp mặt người bệnh người nhà người bệnh để sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng Bệnh viện để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh hàng năm luôn đạt trên 93%, là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành Y tế về quản lý chất lượng Bệnh viện và đáp ứng sự hài lòng người bệnh.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC

Làm việc với Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phản ánh nhiều bất cập về cơ chế chính sách, dẫn đến nhiều vướng mắc khi triển khai trong thực tế. Bên cạnh đó, nhiều quy định ban hành đã lâu không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay; vướng mắc trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề. Bệnh viện được UBND tỉnh giao là đơn vị tự chủ nhóm I nhưng các bộ, ngành liên quan chưa có thông tư hướng dẫn về các quy định cụ thể đối với các đơn vị tự chủ nhóm I.

Một trong những khó khăn hiện nay đối với bệnh viện đó là việc thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng, vướng mắc, chưa được giải quyết từ năm 2017 đến 2020 với số tiền 189,3 tỷ đồng.

Liên quan đến quy trình đấu thầu thuốc, bệnh viện phản ánh quy trình đấu thầu phải tuân thủ quy định pháp luật, đối với đấu thầu rộng rãi thời gian tiến hành kéo dài 5-7 tháng mới hoàn tất dẫn đến khó khăn trong việc cung ứng kịp thời nhu cầu thuốc và hóa chất cho hoạt động của Bệnh viện. Các hướng dẫn trong đấu thầu vật tư tiêu hao, hóa chất còn chưa đầy đủ, gây khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh trong thực hiện công tác đấu thầu.

Bệnh viện đề xuất Chính phủ sớm thay đổi Nghị định 146 để tạo điều kiện cho cơ sở khám, chữa bệnh trong hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và mua sắm đầu tư trang thiết bị. Có chính sách tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu thuốc vật tư hoá chất, cũng như mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Nhà nước cần có các hướng dẫn cụ thể liên quan đến các hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế.

Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết, đầy đủ đối với từng lĩnh vực cụ thể của Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định về tự chủ tài chính để đơn vị thực hiện tự chủ nhóm I.

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn định mức nhân lực của cơ sở y tế thay thế Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV nhằm kịp thời điều chỉnh sắp xếp bộ máy, nhân sự của các khoa, phòng, trung tâm thuộc bệnh viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương, tiền công, tiết kiệm các khoản chi hành chính.

Phối hợp với các cơ quan liên quan cùng tháo gỡ những vướng mắc trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế; xây dựng các quy định cụ thể và phù hợp trong việc xây dựng hạ tầng về công nghệ thông tin để triển khai bệnh án điện tử đảm bảo thống nhất trong cả nước, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc vật tư hoá chất, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trang thiết bị…

“Trong quá trình xây dựng Bệnh viện tuyến cuối Bắc Trung Bộ, để hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xin được đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành cho phép bệnh viện thành lập khoa Ung bướu y học hạt nhân. Đồng thời, tỉnh và Sở Y tế cần tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I.

Hỗ trợ bệnh viện trong công tác thanh quyết toán bảo hiểm y tế, có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt”- PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung đánh giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có bề dày truyền thống, luôn dẫn đầu về mọi mặt của các cơ sở khám, chữa bệnh. Bệnh viện chủ động tiên phong trong thực hiện mô hình bệnh viện tự chủ nhóm I. Đội ngũ nhân viên y tế của đơn vị được củng cố và phát triển, có tay nghề chuyên môn cao. Bệnh viện là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của tỉnh.

Đánh giá cao nỗ lực quyết tâm tiên phong của Bệnh viện trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị bệnh viện sớm có phương án triển khai đơn vị tự chủ nhóm I; đảm bảo hài hòa vai trò người đứng đầu và dân chủ trong bệnh viện; tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới có điều kiện phát triển. Bệnh viện nghiên cứu sử dụng hợp lý các nguồn quỹ hiệu quả.

Bệnh viện cần tiếp tục có sự quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn; nghiên cứu rút ngắn thời gian điều trị; triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh,...