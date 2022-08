Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận, triển khai kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chuẩn bị nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; chuẩn bị nhân lực để thực hiện việc đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao. Dự kiến đến năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thể thực hiện được kỹ thuật ghép gan.

Chiều 25/8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức chương trình nghiệm thu gói chuyển giao kỹ thuật ghép thận giai đoạn 1 và triển khai kỹ thuật ghép tạng giai đoạn 2 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tham dự chương trình, về phía Bộ Y tế có Thạc sĩ Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng; về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện và các chuyên gia; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Đảm bảo thành công tuyệt đối

Năm 2019, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được tiếp nhận việc chuyển giao kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đơn vị đi đầu trong lĩnh vực ghép tạng như ghép gan, ghép tim, ghép thận ở Việt Nam.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực về cơ sở vật chất và nhân lực, ngày 16/09/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3992/QĐ-BYT về việc công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Tháng 10/2020, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cặp ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến nay đã có 6 cặp bệnh nhân được thực hiện ghép thận thành công tuyệt đối tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận đã đánh dấu một bước ngoặt lớn về phát triển chuyên môn kỹ thuật trong y tế nói chung cũng như trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng; tạo ra tiền đề và triển vọng mới cho chuyên ngành ghép tạng tại Nghệ An.

Để đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân trong tỉnh và khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã và đang đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An cho phép thành lập Trung tâm ghép tạng; đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép gan, ghép tim trong thời gian tới.

Trong chương trình làm việc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành đánh giá nghiệm thu gói chuyển giao kỹ thuật ghép thận giai đoạn 1; khảo sát, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và khả năng tiếp nhận gói kỹ thuật ghép gan, ghép tim của bệnh viện.

Đến năm 2025 có thể triển khai kỹ thuật ghép gan

Tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao kỹ thuật ghép thận, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng nêu rõ: Tỉnh Nghệ An ủng hộ đề xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thành lập trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước mắt, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần tiếp thu tốt việc chuyển giao kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai bệnh viện cần lên các kế hoạch chi tiết, mục tiêu, tiến độ cụ thể để cố gắng hoàn thành.

Đồng chí mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hoàn thiện kỹ thuật ghép thận; khảo sát, tư vấn và hỗ trợ thành lập Trung tâm ghép tạng; hỗ trợ để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có sự phối hợp tốt với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để có nguồn tạng ghép cho bệnh nhân; từng bước chuyển giao kỹ thuật ghép gan, ghép tim cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ở thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chuẩn bị nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; chuẩn bị nhân lực để thực hiện việc đào tạo tiếp nhận kỹ thuật ghép gan, ghép tim. Dự kiến đến giữa năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thể thực hiện được kỹ thuật ghép gan.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ký kết biên bản nghiệm thu gói chuyển giao kỹ thuật ghép thận; hợp đồng duy trì hỗ trợ ghép thận và biên bản khảo sát điều kiện chuyển giao kỹ thuật ghép gan, ghép tim./.