Sôi động mùa chuyển nhượng trước thềm V.League 2023/2024

Tuy nhiên, nhiều đội bóng cũng cho thấy sự xáo trộn và làm mới đội hình một cách mạnh mẽ.

Không phải Sông Lam Nghệ An mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng chia tay nhiều cầu thủ nhất sau khi V.League 2023 khép lại. Sông Lam Nghệ An chia tay 8 cầu thủ, gồm: Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Vytas Gašpuitis, Jordy Soladio, Trần Đình Tiến, Hồ Sỹ Sâm, Phúc Tịnh. Trong số này, có 6 trường hợp là hết hạn hợp đồng. Về phía Hà Tĩnh, có đến 9 gương mặt ra đi tìm bến đỗ mới, như: Trần Đức Nam, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Hiệp, Đào Văn Nam, Nguyễn Văn Đức, Phạm Thanh Tiệp, Janclesio Almeida, Paulo Pinto, Trần Phi Hà.

Cũng giống như Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh đã chia tay 2 ngoại binh và thay thế bằng 2 ngoại binh mới trong tương lai. Nhưng giống như đội bóng Sông Lam Nghệ An chủ động về nguồn cầu thủ trẻ, Hà Tĩnh đưa về 2 cầu thủ Trần Đình Tiến, Hồ Sỹ Sâm và có thể sẽ bổ sung thêm nhiều cái tên nữa trên thị trường chuyển nhượng. Các đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Viettel là những đội bóng hiếm hoi ưu tiên sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” do chính mình đào tạo ra.

Đội bóng gây bất ngờ nhất trong kỳ chuyển nhượng năm nay là Becamex Bình Dương. Sau khi trụ hạng V.League 2023 thành công, Becamex Bình Dương chia tay 3 ngoại binh, bao gồm cả chân sút hàng đầu Rimario Gordon. Có thông tin cho rằng, Tiến Linh cũng sẽ rời Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, bằng việc mang về những cầu thủ có tên tuổi như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Minh Tùng, Becamex Bình Dương sẽ giữ chân được những chân sút hàng đầu của mình và trở lại là một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng chia tay nhiều cầu thủ nhất sau khi V.League 2023 khép lại. Ảnh: Hà Tĩnh FC

Câu lạc bộ rộn ràng kẻ đến, người đi nhất còn có Thép xanh Nam Định, đội chủ sân Thiên Trường chia tay 7 cầu thủ trụ cột làm nên tên tuổi cho bóng đá thành Nam thời gian qua như Nguyễn Hạ Long, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Đình Mạnh, Trần Mạnh Hùng, Đinh Văn Trường, Phạm Minh Nghĩa, Đinh Viết Tú. Đồng thời, mang về những cái tên rất chất lượng như Rafaelson, Trần Văn Công. Cũng có thông tin cho rằng, Thép xanh Nam Định sẽ còn mang về Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Văn Toàn hiện đang thi đấu tại Hàn Quốc.

Những năm trước, Topenland Bình Định luôn là đội bóng mạnh tay chi tiền cho việc bổ sung lực lượng, nhưng sau khi chia tay cặp tiền đạo Rafaelson và Jermie Lynch, Bình Định có thể còn chia tay cả Nghiêm Xuân Tú lẫn Nguyễn Tiên Duy. Sau khi chia tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, Bình Định vẫn chưa có động thái nào trong việc bổ sung lực lượng cho mùa giải mới.

Dù thi đấu tại AFC Champions League nhưng Câu lạc bộ Hà Nội không cần phải mua sắm quá nhiều. Đội bóng Thủ đô hiện tại mới chỉ bổ sung 2 gương mặt là Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng. Một đại diện khác của Việt Nam cũng sẽ thi đấu ở sân chơi châu lục là Hải Phòng, sau khi chia tay Nguyễn Hải Huy, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Văn Minh, Trịnh Hoa Hùng cũng đã bổ sung một cái tên rất chất lượng là ngoại binh Lucao từ SHB Đà Nẵng.

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa mùa giải vừa qua là một hiện tượng của V.League nhưng cũng sẽ đối diện với bài toán lực lượng trước thềm mùa giải mới khi đã chia tay chân sút hàng đầu Bruno Cunha, Paulo Conrado, Nguyễn Minh Tùng, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hữu Dũng và Đàm Tiến Dũng. Để duy trì được phong độ như năm qua, chắc chắn đội bóng xứ Thanh sẽ phải chi thêm nhiều tiền để mang về những bản hợp đồng khác nhằm trám vào những khoảng trống lớn nói trên.

CLB Thép xanh Nam Định cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ ra đi và nhiều cầu thủ cập bến. Ảnh: Nam Định FC

Nằm ở nhóm cầm đèn đỏ như Quảng Nam, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh sau khi chia tay Daniel Green, Victor Mansaray ... chưa có bất kỳ động thái nào sau khi có tấm vé ở lại, lên chơi tại V.League. Cũng im hơi lặng tiếng trong mùa chuyển nhượng còn có Viettel với lực lượng ổn định. Cuối cùng với Công an Hà Nội, sau khi chia tay ngoại binh Gustavo Henrique, sẽ không có gì bất ngờ nếu trong thời gian tới nhà vô địch V.League 2023 tiếp tục công bố những bản hợp đồng bom tấn khác.

Kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới 2023/2024 sẽ kết thúc vào ngày 4/11. Năm nay, dù giải đấu không phân nhóm như V.League 2023, nhưng chắc chắn sẽ có sự chênh lệch rất lớn về lực lượng và tiềm lực của các đội bóng. Với sự chuẩn bị của các đội bóng, mong rằng, cuộc đua vô địch năm nay sẽ có thêm những ứng viên như Thép xanh Nam Định, Becamex Bình Dương, Hải Phòng bên cạnh những đội bóng được đầu tư mạnh và có đẳng cấp như Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội. Mùa chuyển nhượng năm nay cũng trùng với lịch chuyển nhượng quốc tế nên cơ hội để các câu lạc bộ có được ngoại binh tốt cao hơn trước đây, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, kịch tính cho giải./.