'Soi kèo' 3 cầu thủ trẻ vừa được Sông Lam Nghệ An đôn lên đội 1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An quyết định đôn 3 cầu thủ trẻ ở đội U21 lên tham gia cùng đội 1. Qua 2 trận đấu, những cầu thủ này chưa thể hiện được nhiều.

Với quan điểm tiếp tục sử dụng cầu thủ do chính lò của đội bóng đào tạo ra, ban huấn luyện đội chủ sân Vinh đã đôn những cầu thủ từ các đội trẻ của câu lạc bộ. Năm nay, Sông Lam Nghệ An quyết định bổ sung thêm 3 cầu thủ từ đội U21 gồm: Trung vệ Lê Văn Thành, hậu vệ Vương Văn Huy và tiền đạo Ngô Văn Lương.

Cả 3 cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, đã kinh qua nhiều giải trẻ. Mới đây, 2 trong 3 cầu thủ này có mặt trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An vô địch Bóng đá Nam tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc.

Trung vệ Lê Văn Thành có điểm mạnh là khả năng đọc tình huống tốt, phán đoán nhanh. Dù ngoại hình chưa thật lí tưởng nhưng Văn Thành khá nhanh nhẹn, có thể đeo bám tốt trước những tiền đạo có thể hình cao to.

Tiền đạo Ngô Văn Lương từng là đội trưởng của đội trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu ở giải hạng 3 Việt Nam. Tại giải này, Văn Lương đã thể hiện được vai trò đầu tàu trên hàng công với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Trong trận đấu mở màn V.League 2023, Ngô Văn Lương được vào sân từ băng ghế dự bị. 25 phút có mặt trên sân, cầu thủ này chưa mang lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên sự năng nổ, ý chí quyết tâm là điều khiến khán giả trên sân đánh giá cao.

Vương Văn Huy được xem là hậu vệ đầy triển vọng của SLNA. Cầu thủ trẻ này cũng từng là cầu thủ xuất sắc nhất của Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cup Báo Nghệ An. Sau khi được tuyển vào đội trẻ SLNA, cầu thủ quê Yên Thành có những bước tiến bộ vượt bậc với lối chơi lăn xả, không ngại va chạm và có những pha tạt bóng có điểm rơi chính xác.

“Tôi may mắn được chọn lên tham gia cùng đội 1. Đây sẽ là cơ hội để tôi tiếp tục cố gắng trên con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình. Qua thời gian ngắn được tập luyện cùng các đàn anh, tôi thấy cách chơi ở đây khắc nghiệt hơn rất nhiều so với khi đang đá cho đội trẻ. Các pha xử lý bóng đòi hỏi cầu thủ phải nhanh hơn, quyết liệt hơn, thường xuyên phải phán đoán và di chuyển liên tục. Thể lực của tôi chưa thật sự đảm bảo, tôi sẽ nỗ lực hơn để cải thiện điểm yếu này và mong muốn sẽ được ra sân trong màu áo của Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới”. – Vương Văn Huy chia sẻ.

Qua 2 trận đấu đầu tiên ở V.League, 3 cầu thủ mới được đôn lên đội 1 chưa thể hiện được nhiều. Huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: “Chúng tôi đang từng bước trẻ hóa đội hình và kiên trì quan điểm sử dụng cầu thủ do lò SLNA đào tạo. Những cầu thủ này khi được cọ xát ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp sẽ sớm trưởng thành, đóng góp cho đội bóng. Bên cạnh đó, các cầu thủ này cũng sẽ được các đàn anh lớn tuổi, giàu kinh nghiệm dìu dắt. Đây sẽ là điều kiện tốt để họ dần thích nghi và từng bước kế thừa tốt các vị trí trên sân”.