Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ở Nghệ An

Tại xã Trung Phúc Cường, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lễ khởi công chương trình lắp đặt hệ thống thắp sáng tại các tuyến đường xung quanh nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, với tổng chiều dài 1,5 km.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp già yếu, neo đơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn Phòng QLHC về TTXH và Chi đoàn Công an huyện Nam Đàn tiến hành tổ chức làm thủ tục cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí cho khoảng 150 người dân, nhất là người già yếu, người khuyết tật; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước và pháp luật đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh.