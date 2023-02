Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.

Vào 16 giờ chiều 3/2 đã xảy ra hiện tượng mất sóng, nghẽn mạng, khó liên lạc đối với thuê bao VinaPhone ở một số khu vực trên cả nước, trong đó có người dùng tại Nghệ An. Dịch vụ bị gián đoạn khiến nhiều người không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin SMS và truy cập mạng, ảnh hưởng đến công việc, học tập, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau khi nhận xảy ra sự cố, đại diện nhà mạng này cho biết: "VinaPhone đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý kỹ thuật và sau đó hiện tượng đã được khắc phục, dịch vụ và liên lạc đã trở lại bình thường".

Phía VinaPhone cũng gửi lời xin lỗi tới các khách hàng về sự bất tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ và rất mong nhận được sự thông cảm từ khách hàng.

Theo ghi nhận của P.V, đến sáng 4/2, các thuê bao VinaPhone trên địa bàn Nghệ An đã cơ bản hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít thuê bao vẫn còn tình trạng sóng, mạng chập chờn, việc kết nối bị gián đoạn.

Trao đổi với P.V Báo Nghệ An, bà Hồ Thị Thùy Trang - Giám đốc VNPT Nghệ An cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố trong chiều 3/2, các bộ phận kỹ thuật của tập đoàn đã làm việc và dần phục hồi được tình trạng này. Trên địa bàn Nghệ An, trong sáng 4/2, cơ bản các thuê bao đã hoạt động bình thường trở lại. Cập nhật đến 10h sáng 4/2, mạng 4G và 3G đã được khôi phục hoàn toàn".

Về vấn đề một số thuê bao vẫn còn tình trạng sóng yếu, mạng chập chờn, kết nối gián đoạn, bà Hồ Thị Thùy Trang cho biết: Vấn đề này chỉ xảy ra cục bộ tại một số khu vực và cũng tùy thuộc vào thiết bị của khách hàng, đối với những máy đời cũ thì hiện tượng này không phải là hiếm gặp. Hiện nay, thuê bao nào đang gặp các sự cố có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị hoặc các chi nhánh VinaPhone gần nhất để các nhân viên kỹ thuật khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ mạng VinaPhone, trước đó, vào những ngày đầu năm 2023, hàng loạt thuê bao MobiFone, chủ yếu ở khu vực TP Hồ Chí Minh, đã phản ánh về tình trạng mất sóng, không thể thực hiện các cuộc gọi. Một số chủ thuê bao cho biết sau khi chuyển điện thoại về mạng 3G mới thấy xuất hiện vạch sóng. Trong khi đó đa phần đều báo tình trạng Không dịch vụ (No Service).

Ngay sau đó, tới khoảng 19h tối 4/1, MobiFone cũng đã đưa ra lời xin lỗi về sự cố gián đoạn dịch vụ. Cụ thể, phía MobiFone cho biết trong chiều muộn ngày 4/1, hệ thống của MobiFone có hiện tượng nghẽn cục bộ, khách hàng tại một số khu vực khó sử dụng dịch vụ thoại./.