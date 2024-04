Sớm phối hợp giải quyết vụ ngừng việc tập thể tại công ty điện tử BSE

Sáng 25/4, hàng trăm công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử BSE Việt Nam (khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty làm rõ thông báo tạm nghỉ việc.

Trước đó, lãnh đạo công ty này có thông báo do đơn hàng ít, nên công ty sẽ cho một số công nhân tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng. Các công nhân chia sẻ, có khoảng 100 công nhận được thông báo nghỉ việc giống như vậy và nhiều người không đồng ý.

“Chúng tôi được thông báo sẽ nghỉ việc trong vòng một tháng, ngoài ra không có thông tin cụ thể về chế độ tiền lương, bảo hiểm trong trong thời gian nghỉ. Những người không đồng ý nghỉ thì sáng nay được phát bao tay để dọn cỏ trong khuôn viên công ty. Công ty sẽ trả lương cho họ theo công việc dọn cỏ. Không đồng ý với việc này nên công nhân ngừng việc để phản đối” - chị P.T.H, công nhân công ty chia sẻ.

Công nhân cho rằng, việc công ty lấy lý do ít đơn hàng để cho công nhân nghỉ việc là không đúng. Vì trong khi một số chuyền nghỉ làm sớm (vào 16h 30 phút), thì vẫn có có nhiều chuyền sản xuất tăng ca đến 18 giờ, thậm chí 20h đêm mới về.

Nhiều công nhân kiến nghị: nếu công ty khó khăn thì có thể cho nghỉ luân phiên, làm 2 tuần, nghỉ 2 tuần. Trong thời gian nghỉ vẫn được hưởng 60% mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề trước đó để công nhân có nguồn thu chăm lo cho gia đình.

Chiều 25/4, đại diện công ty đã có buổi làm việc trực tiếp với người lao động nhưng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện, cơ quan chức năng đã nắm được tình hình và đang làm việc với người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử BSE Việt Nam chi nhánh Nghệ An.

Đại diện Liên đoàn Lao động Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và giao Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như hài hòa trách nhiệm giữa doanh nghiệp và công nhân.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử BSE chi nhánh Nghệ An được khởi công xây dựng vào ngày 5/6/2012 tại Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD, trên diện tích 5,7 ha, với quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm. Đây là một trong những nhà máy 100% vốn của Hàn Quốc đầu tiên được xây dựng tại Nghệ An, thuộc Tập đoàn BSE chuyên sản xuất và kinh doanh loa, máy thu… Khách hàng chính của công ty là các nhà sản xuất điện thoại di động.

Tại công ty đã từng xảy ra nhiều lần ngừng việc tập thể. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và công nhân, lao động tại đây từng có những bất ổn...