Đại bộ phận công nhân công ty may ở xã Thanh Khê đã đăng ký đi làm việc trở lại sau khi ngừng việc tập thể

Sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Thanh Chương cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Thanh Khê (Thanh Chương) đã có mặt để cùng giải quyết sự việc.

Trước đó, do tháng 1 trùng vào lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn nên công ty đã cho công nhân ứng mỗi người 3.000.000 đồng. Theo thỏa thuận và ký kết hợp đồng thì lương tháng trước sẽ được trả vào ngày 10 của tháng sau liền kề.

Theo ghi nhận, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc công ty không thông báo chậm lương cho người lao động.

Cụ thể, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 19/2, có 320 công nhân của công ty đã trở lại làm việc bình thường. Đến 13 giờ 30 phút ngày 22/2, 95% công nhân ngừng việc với lý do muốn công ty trả hết lương tháng 1/2024.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sein Together Vinh Vina là doanh nghiệp sản xuất, gia công và xuất khẩu hàng may mặc thời trang dệt kim sang các thị trường Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Công đoàn cơ sở của công ty thuộc Công đoàn Công ty Dệt may Việt Nam.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi lãnh đạo ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, giám đốc hiện tại là ông Lee Young Jin - người Hàn Quốc. Sau khi nhậm chức, lãnh đạo công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, sản xuất và có thưởng Tết cho công nhân.