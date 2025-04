Giải trí Sơn Tùng M-TP đánh bại HIEUTHUHAI, 'nàng thơ' của Đen Vâu Sơn Tùng M-TP đứng đầu ở các giải thưởng của The Official Vietnam Chart - "Nghệ sĩ trong nước của năm", top 1 và 2 "Bài hát trong nước của năm".

Lễ trao giải Bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart) ở TPHCM, Sơn Tùng M-TP được xướng tên cho top 1 giải Local artists of the year (Nghệ sĩ trong nước của năm). HIEUTHUHAI và Vũ lần lượt đứng thứ 2 và 3. Các cái tên còn lại trong top 10 là tlinh, Low G, Wren Evans, Đen, Rhyder, itsnk, MCK.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Ở giải Local songs of the year (Bài hát trong nước của năm), Sơn Tùng M-TP tiếp tục giành cả top 1 và 2 với ca khúc Đừng làm trái tim anh đau, Chúng ta của tương lai. Những lời hứa bỏ quên của Vũ hợp tác cùng ban nhạc Dear Jane đứng thứ 3. Bạn đời, Chịu cách mình nói thua, Từng là, Từng quen, Buồn hay vui, Ngày đẹp trời để nói chia tay, Sau cơn mưa là những ca khúc lọt top 10.

Có mặt tại sự kiện, "nàng thơ của Đen Vâu" - PiaLinh chia sẻ với phóng viên về MV Đánh cắp trái tim cô vừa ra mắt sau thời gian dài vắng bóng. Ngoài trình bày, nữ ca sĩ mà còn dành gần 1 năm tham gia quá trình sản xuất, sáng tác ca khúc.

PiaLinh và đồng tác giả Đình Lân muốn mang tới "bản tuyên ngôn nhẹ nhàng" của một cô gái trẻ chưa biết nhiều về tình yêu. Nữ ca sĩ bật mí đây chỉ là ca khúc "mở đường" của mình trong năm 2025.

PiaLinh tại sự kiện.

Ảnh, video: Thanh Phi, NVCC