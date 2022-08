Sống chung với biến đổi khí hậu – Bài 1: Giữ “sinh thái rừng” bằng phát triển cây dược liệu

Năm 2004 – 2005, Viện Dược liệu Bộ Y tế cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế Nghệ An phối hợp các ngành liên quan điều tra cây thuốc trên địa bàn 10 huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Con Cuông, Quế Phong… Qua đó, ghi nhận tại Nghệ An có tổng số 962 loài cây thuốc và nấm làm thuốc thuộc 635 chi, 183 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch và nấm. Nắm bắt được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu dưới tán rừng, Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình tốt so với cả nước.