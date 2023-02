Sông Lam Nghệ An: Bất bại và... thất bại?

(Baonghean.vn) - Thêm một trận hòa (2-2) trên sân khách ở vòng 4 V-League 2023 trong thế dẫn trước của Sông Lam Nghệ An giúp đội bóng “bất bại” qua 4 vòng đấu.

Nhưng không thể nói 4 trận hòa liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ là khởi đầu thuận lợi, sau kết quả không thua, không thắng vừa qua. Thầy trò HLV Huy Hoàng còn rất nhiều việc phải làm, sau quãng nghỉ từ nay tới tháng 4 tới. Đặc biệt, sau chuyến tập huấn quan trọng của U20 Việt Nam với sự tham gia của những ngôi sao trẻ như Xuân Tiến, Văn Cường, Nam Hải… và số tuyển thủ quốc gia tập trung Đội tuyển Việt Nam cùng U22 Việt Nam nếu được ông thầy mới Philippe Troussier gọi tên, mọi việc không dễ đoán định về lực lượng đối với ông thầy trẻ nhất V-League này.

Điểm mới đáng mừng trong trận hòa trên sân khách Khánh Hòa là màn trình diễn tốt của cả 2 ngoại binh trên hàng công, với Olaha một kiến tạo và 1 bàn thắng, Kandolo 1 bàn thắng, nâng thành tích lên 2 bàn/4 trận. Đã rất lâu mới thấy một bàn thắng của Sông Lam Nghệ An đậm chất phòng ngự - phản công, một đặc sản nổi trội của đội bóng thành Vinh nhiều năm nay.

Đó là lúc trong thế bị vây ráp, Đình Hoàng giải tỏa bất ngờ bằng một đường bóng dài từ trung tâm hàng phòng ngự ra biên trái, Olaha tăng tốc vượt qua một trung vệ nội của đối phương và tạt bóng chìm như đặt để Kandolo băng lên đặt lòng gọn ghẽ vào lưới của Văn Trường. Trước đó, cũng là một tình huống băng qua đối phương bên cánh trái, Olaha tạt bổng nhưng Kandolo không xử lý tốt, trôi vuột mất cơ hội mười mươi. Hai ngoại binh phối hợp với nhau để mang về bàn thắng tuyệt đẹp là điều ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An chứng minh vì sao họ chọn ký hợp đồng và vì sao họ vẫn kiên trì khi trước đó các ngoại binh chưa để lại nhiều dấu ấn trên sân đấu.

Bàn thắng thứ 2 của Sông Lam Nghệ An xuất phát từ đường chuyền dài của Ngọc Hải (là một vũ khí thượng thặng mà chúng tôi từng nói đến khi đội bóng tấn công cần phát huy tầm nhìn và kỹ năng của tuyển thủ này), để rồi Olaha thoát bẫy việt vị băng vào chạm nhẹ khiến Văn Trường dù phán đoán đúng vẫn để bóng trơn tuột tay bay vào lưới. Hai bàn thắng từ 2 kịch bản khác nhau, dù có một chút may mắn khi thủ môn đối phương phạm sai lầm không thể cứu chữa, nhưng đều cho thấy Sông Lam Nghệ An nếu vào guồng thực sự sẽ có thể làm nên những chuyện lớn, bất ngờ, sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp trước các miếng đánh đa dạng, khó chặn này.

Tuy nhiên, với 2 bàn thua đáng tiếc trong trận đấu này (và cả 2 bàn thua trước đó), Sông Lam Nghệ An cần thiết phải nhận ra sơ hở, lỗ hổng trong phòng ngự bóng bổng, các tình huống cố định, nhất là việc bố trí kèm người trong vòng cấm.

Thời điểm Ngọc Hải rời Sông Lam Nghệ An và không có ngoại binh chơi trung vệ, việc Sông Lam Nghệ An thường xuyên gặp khó bởi các tình huống nói trên là chuyện thường ngày. Chẳng hạn, trong các trận đấu gặp Viettel, không cần ngoại binh lên tiếng, Sông Lam Nghệ An vẫn thường xuyên bị đánh gục bởi các tình huống cố định, phòng ngự bóng 2 rất sơ hở. Nay Ngọc Hải đã trở lại, cộng với việc mua sắm trung vệ ngoại Vytas, tại sao có đến 3/4 bàn thua của Sông Lam Nghệ An là từ đánh đầu của cả ngoại binh lẫn nội binh?

Rất khó hiểu khi cả 2 bàn thua trong trận gặp Khánh Hòa, trung vệ ngoại Vytas đều không có mặt ở trước cầu môn Văn Tiến, mà lại lo kèm người ở tận đẩu tận đâu? Bàn thua thứ nhất có thể do lỗi của Olaha không theo sát tiền đạo Abdul? Còn bàn thua thứ hai cũng lại từ trung vệ Jairo vỗ mặt Văn Tiến mà không có ai theo kèm, ngay chính giữa cầu môn? Trừ bàn thua do lỗi ngớ ngẩn của Văn Tiến, 3 bàn còn lại đều xuất phát từ cánh trái và trung tâm cùng cánh phải thì không hoàn thành nhiệm vụ không chiến quyết định cuối cùng.

Hàng thủ Sông Lam Nghệ An thực sự chơi tốt, tỉnh táo trong trận hòa trên sân Đông Á Thanh Hóa ở vòng 2, nhưng các trận còn lại đều thay nhau mắc lỗi, thậm chí lỗi nặng. Huy Hoàng cho rằng, đó là các tình huống “mất tập trung”, là do các cầu thủ trẻ chưa kịp ăn nhập… là bắt đúng bệnh. Nên nhớ, đối thủ qua 4 vòng đấu của Sông Lam Nghệ An chưa thực sự mạnh, nên những yếu kém, sơ hở chưa bộc lộ hết. Đáng bàn là các ngoại binh hiện tại đều không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, không tham gia phòng ngự hiệu quả, kỹ năng cầm bóng, xử lý bóng vụng về, khả năng áp đặt kém, không phát huy được ưu thế thể hình, thể lực, chỉ giỏi phá bóng chứ không sành hóa giải hay ghi bàn từ không chiến… Nếu không kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời, tới đây gặp các đội mạnh như Hà Nội FC, Viettel, Bình Định, Thép Xanh Nam Định… liệu thầy trò Huy Hoàng có giữ nổi 1 điểm hay không là điều rất đáng lo ngại, nguy cơ thất trận ngày càng hiện hữu?

Khi đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận thắng đầu tiên trên sân Bình Dương thì khoảng cách giữa họ với Sông Lam Nghệ An hiện chỉ còn đúng 1 điểm sau 4 vòng đấu. Sông Lam Nghệ An hiện chỉ hơn chính Bình Dương xếp cuối 1 điểm nên mọi việc sẽ không hề dễ thở đối với thầy trò Huy Hoàng. Vậy đấy, từ “bất bại” đến “thất bại” chỉ khác nhau giữa “b” và “th”, xem ra rất mong manh, khó tránh nếu mọi việc cứ ù lỳ, không thay đổi theo chiều hướng tốt lên sau quãng nghỉ?