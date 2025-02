Thể thao Sông Lam Nghệ An bất ngờ có được những thuận lợi vì lịch thi đấu? Ngày 9/2 sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu thứ 12 của V.League. Nhưng trận đấu sớm vòng 13 V.League đã bất ngờ mang đến cho đội bóng xứ Nghệ những lợi thế không nhỏ.

Sau vòng đấu thứ 11, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải vắng mặt 3 cầu thủ Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hai Long và Vũ Đình Hai ở vòng đấu tiếp theo vì những án treo giò do thẻ phạt. Trong đó, bộ đôi tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Hai Long nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ phải vắng mặt 1 trận.

Còn tiền vệ Vũ Đình Hai đã phải nhận 1 thẻ đỏ trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu vừa qua nên sẽ phải chịu án treo giò 2 trận đấu.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới do phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua. Ảnh: VPF

Tuy vậy, do Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định phải thi đấu tại đấu trường AFC Champions League Two nên vòng trận đấu vòng 13 giữa đội bóng thành Nam và Câu lạc bộ Hà Nội đã được đẩy lên đá vào ngày 5/2. Vì vậy, ở trận đấu này bộ đôi Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Hai Long đã không thể góp mặt và sẽ trở lại trong trận gặp Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Hàng Đẫy.

Đây là bất lợi lớn cho đội bóng xứ Nghệ. Bởi lẽ, chất lượng của bộ đôi tuyển thủ Quốc gia Việt Nam này là không có gì phải bàn cãi. Và sự quay trở lại của bộ đôi Thành Chung và Hai Long sẽ giúp đội bóng Thủ đô cải thiện sức mạnh ở tuyến giữa và tuyến phòng ngự.

Mặc dù vậy, những diễn biến trên sân Thiên Trường đã bất ngờ đem đến những lợi thế không nhỏ cho đội bóng xứ Nghệ. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Phong Hồng Duy.

Điều này đồng nghĩa với việc Phạm Tuấn Hải sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới với Sông Lam Nghệ An. Đây sẽ là "niềm vui" cho các cầu thủ nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ khi tiền đạo mang áo số 9 này là người ghi bàn trong cả 2 lượt trận ở mùa giải năm ngoái.

Bên cạnh đó, việc Phạm Tuấn Hải bị thẻ đỏ ở những phút cuối của hiệp 1 đã khiến cho Câu lạc bộ Hà Nội phải căng mình chống đỡ trong 45 phút còn lại của hiệp 2. Điều này khiến cho thể lực của các cầu thủ đội bóng Thủ đô suy giảm rất nhiều. Đặc biệt khi, Câu lạc bộ Hà Nội chỉ có được hơn 3 ngày nghỉ ngơi để tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trên sân Hàng Đẫy. Do đó, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể lấy sức nhàn để thắng sức mỏi trong trận đấu sắp tới.

Tiền vệ Hendrio Araujo khiến cho đội bóng Thủ đô phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Ảnh: VPF

Một đòn chí mạng nữa cho Câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu vừa qua chính là bàn thắng kết liễu trận đấu của Hendrio Araujo ở phút thứ 84. Với bàn thắng này, đội bóng Thủ đô đã phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại V.League. Đáng buồn hơn nữa, đây là trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Do đó, trận thua trước Thép Xanh Nam Định sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội.

Hy vọng rằng, với những lợi thế này, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ cố gắng hết sức mình để có được 1 kết quả tốt ngay tại sân Hàng Đẫy.