Sông Lam Nghệ An cần bao nhiêu điểm để lọt vào tốp 8 V.League 2023?

(Baonghean.vn) - Chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai giúp Sông Lam Nghệ An có được 8 điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, ở chặng đường còn lại, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể lọt vào tốp 8 sau khi giai đoạn 1 V.League 2023 kết thúc.

Hơn nửa chặng đường đã qua của giai đoạn 1, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã có 1 trận thắng, 5 trận hòa, 1 trận thua, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 7 bàn. Đây là thành tích chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ xứ Nghệ. Dù vậy, với những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng đang cố gắng cải thiện phong độ để hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 8 sau khi giai đoạn 1 V.League kết thúc.

Theo thống kê, kể từ V.League 2017 đến V.League 2022, các đội muốn đạt được vị trí thứ 8 sau khi lượt đi V.League kết thúc phải giành được ít nhất 1,23 điểm/trận, tức là sau 13 trận Sông Lam Nghệ An phải giành được tối thiểu 16 điểm mới có thể có được 1 vị trí trong tốp 8. Tuy vậy, có 3/6 mùa giải gần đây, các câu lạc bộ phải giành được ít nhất 18 điểm mới có thể giành được 1 vị trí trong tốp 8 sau 13 trận đấu tại V.League. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Nghệ phải giành được 11 điểm trong 6 trận còn lại mới chắc suất lọt vào tốp 8. Đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng khi mà những đối thủ còn lại của Sông Lam Nghệ An là rất khó nhằn.

Tuy nhiên, nếu đội bóng xứ Nghệ tận dụng tốt cơ hội được thi đấu trên sân nhà thì họ hoàn toàn có thể kiếm trọn 6 điểm từ 2 cuộc đối đầu với Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 2 đối thủ vừa tầm và dễ chịu nhất trong chặng đường còn lại của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Thử thách, khó khăn sẽ bắt đầu từ đội bóng đại gia mới nổi Công an Hà Nội. Chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy dự kiến sẽ lành ít dữ nhiều nhưng nếu xét một cách tổng thể thì đội bóng ngành Công an vẫn là chướng ngại vật dễ hơn so với các đối thủ còn lại. Và nếu Sông Lam Nghệ An thi đấu với đấu pháp hợp lý, họ hoàn toàn có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

Sau cuộc đối đầu với Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục ở lại Hàng Đẫy để đối đầu với Câu lạc bộ Viettel. Đây là đối thủ mà đội bóng xứ Nghệ đã phải chịu 4 trận thua liên tiếp. Nếu như Quế Ngọc Hải và các đồng đội không thể cải thiện được phong độ thì khả năng trắng tay rời sân Hàng Đẫy sẽ là rất cao với Sông Lam Nghệ An.

Một đối thủ khó chịu khác mà đội bóng xứ Nghệ phải đối đầu là Topenland Bình Định. Trong 2 cuộc đối đầu gần đây với thầy trò Nguyễn Đức Thắng, Sông Lam Nghệ An đều là những người phải chịu thất bại. May mắn là ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ được thi đấu trên sân nhà. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, nếu chơi đúng sức mình thì khả năng giành được từ 1 đến 3 điểm trước đội bóng đất Võ là hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng xứ Nghệ.

Nếu có được chiến thắng trước Topenland Bình Định, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ có được tâm lý thoải mái hơn trong chuyến làm khách trước đương kim vô địch Hà Nội. Đây là đối thủ mà đội bóng xứ Nghệ đã chịu thua 5/6 trận phải làm khách gần nhất. Và có được 1 điểm rời sân của nhà đương kim vô địch V.League đã là thành công rất lớn của Sông Lam Nghệ An.

Như vậy, khả năng giành được từ 8 điểm đến 11 điểm trong 6 trận còn lại sẽ là một nhiệm vụ khả thi đối với thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng nếu như họ tận dụng tốt 3 trận đấu trên sân nhà. Hy vọng sau quãng thời gian nghỉ để đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 32 sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thiện mình, qua đó có được thành tích tốt trong chặng đường còn lại tại V.League 2023./.