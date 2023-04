Những điểm nhấn sau chiến thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Như vậy là đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Chiến thắng quý giá này giúp cho đội bóng xứ Nghệ giải toả được áp lực sau chuỗi 6 trận đầu không biết chiến thắng.

Cái duyên của Michael Olaha

Với những gì đã thể hiện trước Hoàng Anh Gia Lai, Olaha xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Ngoài 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, tiền đạo người Nigeria còn liên tục có những tình huống làm chao đảo hàng phòng ngự đội bóng phố Núi. Và một lần nữa Hoàng Anh Gia Lai lại trở thành con mồi ưa thích của Michael Olaha. Hy vọng tiền đạo mang áo số 19 sẽ tiếp tục duy trì được màn trình diễn xuất sắc này ở những vòng đấu tới của Sông Lam Nghệ An.

Phạm Xuân Mạnh - người hùng thầm lặng

Cũng như Olaha, Phạm Xuân Mạnh luôn thi đấu cực cháy mỗi lần gặp Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận đấu này, cầu thủ người Yên Thành đã tỏ ra lấn lướt hoàn toàn hàng tiền vệ của đội bóng phố Núi. Anh có mặt mọi điểm nóng trên sân giúp thu hồi bóng cho đội bóng xứ Nghệ. Nếu như may mắn Xuân Mạnh còn có thể có riêng cho mình 1 bàn thắng sau tình huống đánh đầu nguy hiểm ở hiệp 1. Tuy vậy, với màn trình diễn này, Phạm Xuân Mạnh xứng đáng là một trong những cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu xuất sắc nhất ở trận đấu này.

Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường ghi điểm trước ngày lên tuyển

Cũng giống như toàn đội, bộ đôi cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất tốt ở trận đấu này. Nếu như Hồ Văn Cường thi đấu lên công về thủ nhịp nhàng bên phía cánh phải thì Đinh Xuân Tiến đã cùng với Phạm Xuân Mạnh tạo nên thế trận lấn lướt cho đội bóng xứ Nghệ. Không những thế tiền vệ quê Nam Đàn này còn kịp góp công một bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-1 cho Sông Lam Nghệ An. Với màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu này, hy vọng bộ đôi Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến sẽ có thêm sự tự tin khi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Một cầu thủ trẻ khác của Sông Lam Nghệ An cũng được tập trung lên đội tuyển U22 Việt Nam là thủ thành Cao Văn Bình, người đã có một trận đấu chắc chắn trước U19 SHB Đà Nẵng để đem về chiếc vé tham dự vòng chung kết U19 Quốc Gia cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Sai lầm của huấn luyện viên Kiatisuk

Dù vẫn xuất phát với đội hình 3-5-2 quen thuộc nhưng huấn luyện viên Kiatisuk bất ngờ cất tiền vệ Trần Minh Vương trên băng ghế dự bị. Với việc thiếu tiền vệ mang áo số 8 này, lối chơi của đội bóng phố Núi đã không còn sự uyển chuyển và nguy hiểm thường thấy. Và đó là cơ hội cho chủ nhà Sông Lam Nghệ An có thế trận lấn lướt trước đội khách. Phải đến khi tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0 thì vị chiến lược gia người Thái mới tung tiền vệ Minh Vương vào sân. Tuy lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai đã có sự cải thiện sau khi tiền vệ số 8 này có mặt trên sân, nhưng chừng đó là chưa đủ để cho đội bóng của bầu Đức có 1 điểm rời sân Vinh.

Với trận thua 3-1 này Hoàng Anh Gia Lai đã có 7 năm liền thất bại trên sân của Sông Lam Nghệ An. Và dường như đội bóng phố Núi luôn là "cái phao cứu sinh" kịp thời của đội bóng xứ Nghệ.

Giải toả áp lực

Chiến thắng “bằng vàng” trước Hoàng Anh Gia Lai không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà chiến thắng này còn giúp giải toả áp lực cho Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Huy Hoàng và các cộng sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Và quãng thời gian nghỉ gần 1 tháng để cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games sẽ là cơ hội để cho Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ thực hiện những điều chỉnh đó. Nhất là khi chặng đường còn lại của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023 là rất cam go. Hy vọng khi V.League trở lại, Sông Lam Nghệ An sẽ duy trì được lối chơi hứng khởi như đã thể hiện ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai./.