Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Gặp Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ dễ dàng đối với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn sẽ có nhiều lý do để tin vào chiến thắng của đội bóng quê nhà trước đoàn quân của bầu Đức.

1. Điểm tựa sân nhà

Kể từ năm 2016 đến nay Sông Lam Nghệ An có thành tích toàn thắng mỗi khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh. Đó lần lượt là chiến thắng 1-0 tại V.League 2016, 2-0 tại V.League 2017, 3-1 tại V.League 2018, 3-0 tại V.League 2019 và 2-0 tại V.League 2020. Mới đây nhất tại V.League 2022, đội bóng xứ Nghệ cũng đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức. Rõ ràng sân Vinh đang là nơi đi dễ khó về của đoàn quân huấn luyện viên Kiatisuk. Do đó người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng một lần nữa Sông Lam Nghệ An lại có được chiến thắng trước đội bóng phố Núi tại Sân Vinh để cắt chuỗi 6 trận không biết đến chiến thắng tại mùa giải năm nay.

2. Cái duyên của Xuân Mạnh và Olaha

Có thể Olaha tỏ ra vô duyên trước các đội bóng khác nhưng mỗi khi gặp Hoàng Anh Gia Lai tiền đạo người Nigeria này lại có một phong độ đáng kinh ngạc. Sau các lần chạm trán đội bóng phố Núi, Michael Olaha đã có cho mình 3 bàn thắng. Ở V.League 2022, chính tiền đạo này là người mở màn trong chiến thắng 2-1 trên sân Pleiku.

Một người khác cũng có phong độ cao không kém mỗi khi gặp Hoàng Anh Gia Lai là tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Tiền vệ quê Yên Thành này cũng đã có được 2 bàn thắng vào lưới đội bóng của bầu Đức. Bên cạnh đó những màn trình diễn xuất sắc của Xuân Mạnh chính là điểm tựa cho 2 chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải trước.

Hy vọng cả Xuân Mạnh và Olaha sẽ tiếp tục duy trì được cái duyên khi đối đầu với đội bóng phố Núi để giúp đội nhà có được chiến thắng ở trận đấu tới.

3. Tin vui từ U22 Việt Nam

Mới đây đội tuyển U22 Việt Nam đã công bố danh sách các cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32 và có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An có vinh dự được góp mặt. Đây sẽ là liều “doping” quý giá cho Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến trước trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Với liều thuốc tinh thần này, hy vọng bộ đôi cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ có một trận đấu xuất sắc trước đội bóng phố Núi để mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

4. Không còn đường lui

Sau 6 vòng đấu không biết đến mùi chiến thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đang rơi vào thế không còn đường lui. Và hơn ai hết, vị huấn luyện viên 41 tuổi này hiểu rằng, chỉ có chiến thắng mới cứu Sông Lam Nghệ An thoát khỏi một cuộc khủng hoảng. Chính vì vậy ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai này các cầu thủ xứ Nghệ sẽ ra sân và chiến đấu hơn 100% sức lực để mang về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An. Và người hâm mộ xứ Nghệ cũng hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ có những phản ứng tích cực sau trận thua 0-1 trước Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu vừa qua.