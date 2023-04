Thấy gì ở bản danh sách U23 Việt Nam mới nhất?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Không chờ V-League thi đấu xong vòng 7, ông Phillipe Troussier công bố sớm danh sách 31 thành viên U22 Việt Nam tập trung đợt cuối để sẵn sàng chinh chiến bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Hầu như không có một bất ngờ nào từ bản danh sách này khi những cái tên bị loại có lý do không đáp ứng yêu cầu từ Doha Cup, những cái tên mới mà cũ được bổ sung nhờ sự trui rèn từ V-League1, 2-2023.

Theo đó, những người không có tên trong danh sách đi Doha Cup lần này gồm thủ môn Liêm Điều (bổ sung Trung Kiên và Văn Bình), tuyến hậu vệ Xuân Thịnh (bổ sung Văn Cường), tuyến tiền vệ và tiền đạo: Sỹ Chinh, Minh Khoa, Vĩnh Nguyên (bổ sung Xuân Tiến, Đức Hoàng, Đức Phú, Thái Sơn, Nam Trường, Đình Duy, Văn Tùng và Vỹ Hào). Tất nhiên, trước khi thi đấu, 31 cái tên được gọi cũng rút gọn xuống 23 thành viên theo quy định. Vì vậy, sẽ có 8 cầu thủ bị loại như bất cứ cuộc tuyển lựa nào cho một đội hình ưng ý nhất của ông Troussier.

Một tín hiệu vui đối với U22 Việt Nam và ông Troussier là lời kêu gọi sử dụng cầu thủ trẻ ở V-League1, 2 đang được các đội bóng đáp ứng tích cực và từng cầu thủ trong diện “quy hoạch” cũng thi đấu tốt để chứng minh năng lực theo yêu cầu đặt ra. Cầu thủ đạt được kết quả tốt nhất là Văn Đô ở Công an Hà Nội, khi được thay thế Văn Đức bị chấn thương để thi đấu ở Cup quốc gia và V-League 1 với 2 bàn thắng rất đẹp mắt. Sự bế tắc ở hàng công của U22 Việt Nam vừa qua có thể thay đổi từ vị trí của Văn Đô nếu cầu thủ này được trao vai trò tấn công ở cánh, mà không phải lùi sâu như thường thấy. Bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp của Vĩ Hào trong trận Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An cũng giúp ông thầy tìm thêm một phương án tấn công, dứt điểm khác khi cơ hội mở ra với các tình huống cố định.

Ngoài ra, tuy là một người chơi hậu vệ cánh sở trường nhưng Văn Cường được gọi bổ sung hẳn có lý do về việc U22 Việt Nam hiện thiếu một winback thực thụ bên cánh phải và hậu vệ Sông Lam Nghệ An chính là người có khả năng đáp ứng yêu cầu đó. Màn trình diễn của Văn Cường ở giải U20 châu Á ở Sông Lam Nghệ An tạo niềm tin cho ban huấn luyện về một hậu vệ chơi đeo bám tốt, tham gia tấn công tốt, có thể tạo thành cặp tấn công lợi hại với Văn Đô ở bên phía đối diện nếu U22 Việt Nam chơi sơ đồ 3-5-2 như từng thấy.

Ở Sông Lam Nghệ An, bộ đôi Xuân Tiến-Văn Cường đang tiến bộ từng ngày nhưng khi lên U22 Việt Nam, thiết nghĩ khả năng chắc suất trụ lại của Văn Cường có thể nhiều hơn Xuân Tiến. Lý do khá rõ là bởi hàng thủ U22 Việt Nam hiện không tạo được sự tin cậy và cần thiết phải bổ sung, chấn chỉnh và Văn Cường đang đáp ứng cao nhất yêu cầu cấp bách đó.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ U22 Việt Nam lại đang sở hữu những nhân tố chơi chắc chắn, ổn định như Công Đến, Đức Việt, chưa kể Văn Khang hay Văn Trường đều có thể được bố trí chơi ở tuyến quan trọng này nên sự cạnh tranh dành cho Xuân Tiến là rất đáng kể. Nếu không tạo được ấn tượng thực sự trong thời gian ngắn tập trung, Xuân Tiến sẽ rất khó khăn để có được vị trí đá chính, thậm chí dự bị.

Tất nhiên, đó chỉ là những dự đoán mạo muội của người… ngoài cuộc, còn thực tế sinh động sẽ cho kết quả chính xác cuối cùng. Có lý do để ông Troussier gọi tới 5 cầu thủ từ PVF-Công an Nhân dân dù đây là đội bóng thuộc V-League 2. Những cái tên đến từ V-League 2 khác như Huế, Đồng Tháp, Hòa Bình… cũng rất đáng nể và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với 25 cầu thủ đang chơi ở V-League 1.

Sẽ có một thực tế là các cầu thủ có danh sách ở V-League 1 nhưng ít được ra sân do không thể cạnh tranh được với các ngôi sao lớn như Văn Trường, Văn Khang, Đức Việt, Quốc Việt… nhưng sẽ chắc suất ở U23 Việt Nam bởi họ từng thể hiện rõ năng lực trong quan sát hàng ngày của ban huấn luyện. Trong khi đó, những Văn Cường, Xuân Tiến, Vỹ Hào, Đình Duy… dù thường xuyên đá chính ở V-League 1 không chỉ một mùa này, nhưng sẽ phải cố gắng rất nhiều mới hy vọng lọt vào danh sách cuối cùng, chưa nói đến danh sách đá chính ở SEA Games sắp tới.

Thầy trò U22 Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn ở Doha Cup bởi các đối thủ đẳng cấp ở châu lục. Những tưởng khi về lại khu vực, Văn Khang và đồng đội sẽ dễ thở hơn nhưng thực tế không bao giờ “bắc cầu xuôi” như vậy, bởi chắn ngang mặt chúng ta là U22 Thái Lan đang được coi là vô đối ở khu vực, là Malaysia, Indonesia và cả Campuchia không dễ dàng bỏ cuộc. Vì vậy, cuộc đấu ở phía trước còn hết sức gay go và thử thách.

Mong sao thầy trò ông Troussier rũ bỏ được gánh nặng tâm lý “phải thắng” để thi đấu thanh thoát, hiệu quả, đạt được kết quả cao nhất có thể. Khi bóng đá Việt muốn làm mới, làm lại để đáp ứng cao hơn yêu cầu vươn tầm thì không tránh khỏi bỡ ngỡ, thậm chí một vài thất bại tạm thời, để sau đó thực sự bừng tỉnh và vươn lên mạnh mẽ ở nơi cần kíp nhất, quan trọng nhất mà chúng ta đang tập trung hướng tới./.