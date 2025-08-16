Thể thao HLV trưởng SLNA chia sẻ về cơ hội ra sân của các tân binh ngoại binh ở trận đấu mở màn V.League 2025/26 Trước thềm trận đấu thuộc vòng 1 V.League 2025/26 giữa Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND, sẽ diễn ra vào chiều 17/8 trên sân vận động PVF, HLV Phan Như Thuật đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng, sự hòa nhập của các tân binh cũng như quyết tâm của toàn đội.

Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng cho trận đấu mở màn V-League 2025/26. Ảnh: Đức Anh

Theo thuyền trưởng của Sông Lam Nghệ An, đội bóng đang có được lực lượng tốt nhất cho chuyến làm khách đầu tiên. “Trận đấu này chúng tôi có đầy đủ lực lượng. Các cầu thủ đều sung sức, sẵn sàng ra sân với quyết tâm cao nhất”, ông Phan Như Thuật khẳng định.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của 3 ngoại binh mới là điểm nhấn được nhiều người hâm mộ quan tâm. Chia sẻ về khả năng hòa nhập của những gương mặt này, HLV trưởng SLNA cho biết: “Các ngoại binh mới đang trong quá trình thích nghi. Dù chưa thể nắm bắt hoàn toàn lối chơi chung, nhưng họ cho thấy tinh thần tập luyện nghiêm túc và tiềm năng đóng góp cho đội bóng. Tôi tin rằng, khi mùa giải diễn ra, họ sẽ dần thể hiện được khả năng của mình”.

Trước câu hỏi về khả năng ra sân của các tân binh ngay ở trận mở màn, ông Thuật để ngỏ cơ hội: “Ba tân binh mới cập bến sân Vinh đều đang rất háo hức thể hiện bản thân. Khả năng cao, họ sẽ được trao cơ hội tham gia trận đấu với PVF-CAND”.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

Đối thủ của SLNA là PVF-CAND là một ẩn số lớn khi lần đầu góp mặt tại V.League. HLV Phan Như Thuật nhìn nhận: “PVF-CAND là một đội bóng mới lên hạng, nên thông tin và dữ liệu về họ chưa thực sự nhiều. Về lối chơi, ngoài việc theo dõi những trận đấu ở Giải hạng Nhất mùa trước, chúng tôi chưa nắm bắt đầy đủ. Tuy nhiên, họ đã bổ sung nhiều gương mặt mới khá chất lượng, đặc biệt là các ngoại binh. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách đáng kể”.

Bên cạnh yếu tố lực lượng, tinh thần thi đấu cũng được nhà cầm quân xứ Nghệ nhấn mạnh trước trận khai mạc mùa giải. “Trận khai mạc mùa giải luôn mang đến những khó khăn và áp lực nhất định. Tuy vậy, toàn đội đang có tinh thần quyết tâm cao. Chúng tôi sẽ thi đấu với sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Phan Như Thuật chia sẻ.

Ngoài ra, sự đồng hành của người hâm mộ tiếp tục được coi là nguồn sức mạnh lớn lao cho SLNA. “Người hâm mộ xứ Nghệ luôn là nguồn động lực lớn lao với đội bóng. Dù sân khách, tôi tin sẽ có rất đông CĐV Sông Lam Nghệ An tới tiếp lửa. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm để chúng tôi thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu đẹp mắt. Tôi hy vọng mùa giải năm nay, khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ để đội bóng có thêm sức mạnh vượt qua thử thách”, ông Thuật nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng, tinh thần, cùng sự hậu thuẫn của người hâm mộ, SLNA bước vào mùa giải mới với quyết tâm tạo ra khởi đầu thuận lợi. Trận gặp PVF-CAND hứa hẹn sẽ là màn so tài giàu cảm xúc, mở ra nhiều kỳ vọng cho đội bóng xứ Nghệ tại V-League 2025/26.