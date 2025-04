Thể thao Sông Lam Nghệ An chia điểm đáng tiếc trước chủ nhà Thanh Hóa Tại vòng 18 V.League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An sớm có bàn mở tỷ số, song vẫn phải chia điểm đầy tiếc nuối trong chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa.

Sau trận hòa trước chủ nhà CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 17 V.League 2024/25, Sông Lam Nghệ An tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với khoảng cách 4 điểm so với đội áp chót là Bình Định. Dù chưa thực sự an toàn, nhưng chuỗi trận thi đấu ổn định gần đây đã giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật lấy lại sự tự tin trong cuộc đua trụ hạng.

Trận gặp Thanh Hóa ở vòng 18 được xem là “bản lề” quan trọng đối với đội bóng xứ Nghệ. Nếu giành chiến thắng thì SLNA hoàn toàn có thể tạo được khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Vì thế, HLV Phan Như Thuật đã tung ra đội hình mạnh nhất.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trong khung gỗ tiếp tục là thủ môn Văn Việt. Hàng thủ gồm những cái tên quen thuộc: Văn Huy, Zaracho, Văn Khánh và Văn Cường. Tuyến giữa là bộ tứ Quang Vinh, Khắc Ngọc, Ngô Văn Lương và Long Vũ. Cặp tiền đạo Olaha và Kuku lĩnh xướng hàng công.

Olaha chơi nỗ lực trên hàng công nhưng không thể tự mình mang về bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Đội hình xuất phát của hai đội Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67), Gustavo Santos (95), Thái Sơn (12), Văn Lợi (15), Viết Tú (18), Thanh Nam (14), Lucas Ribamar (20), A Mít (27), Trùm Tỉnh (23), Văn Thắng (10), Yago Ramos (33).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sông Lam Nghệ An thể hiện rõ quyết tâm giành điểm. Chỉ mất đúng 2 phút để đội khách cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng sớm.

Khắc Ngọc ghi bàn thắng đẹp mắt cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Từ một pha phối hợp bên cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ đến chân Hồ Khắc Ngọc. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ mang áo số 32 tung cú sút xa như trái phá, khiến thủ môn Xuân Hoàng bó tay, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Mưa lớn khiến sân ngập nước đã gây nhiều khó khăn cho hai đội. Ảnh: Chung Lê

Sau bàn thắng này, trận đấu bị gián đoạn do cơn mưa lớn đổ xuống sân Thanh Hóa, buộc trọng tài chính phải tạm dừng trận đấu hơn 20 phút. Dù trận đấu được nối lại sau đó, nhưng mặt sân trơn trượt vì ngập nước đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả hai đội.

Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 25, từ pha tạt bóng bên cánh trái, Long Vũ có cơ hội đối mặt nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận thuỷ chiến đã bào mòn thể lực của hai đội. Ảnh: Chung Lê

Phút 40, đến lượt Quang Vinh có tình huống dứt điểm uy lực sau pha đi bóng tốc độ, nhưng thủ môn Xuân Hoàng đã xuất sắc cản phá.

Ngay sau đó, Thanh Hóa có pha đáp trả đáng chú ý. Phút 43, Văn Thắng đi bóng khéo léo trước khi căng ngang cho A Mít trong tư thế thuận lợi, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục của họ cuối cùng đã mang lại thành quả.

Phút 60, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm SLNA, bóng bật ra đúng vị trí của Lucas Ribamar. Tiền đạo ngoại binh này không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn thua, SLNA còn gặp tổn thất khi trung vệ Zaracho dính chấn thương buộc phải rời sân. HLV Phan Như Thuật buộc phải tung Nam Hải vào thay thế.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo ở những pha bóng cuối cùng khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này khiến Sông Lam Nghệ An chỉ còn hơn đội xếp áp chót là Bình Định đúng 2 điểm. Cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ còn rất căng thẳng trong những vòng đấu tới.

Ở vòng 19, Sông Lam Nghệ An sẽ trở về sân nhà tiếp đón tân binh Quảng Nam – trận đấu được đánh giá là then chốt với hành trình trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ.